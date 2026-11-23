Sono stati completati e consegnati in anticipo rispetto al cronoprogramma i primi 27 impalcati del progetto di rifunzionalizzazione del Bacino ad Alti Fondali del porto di Manfredonia.

Per Piloda Group è un traguardo operativo e, insieme, il primo passo concreto della strategia con cui la governance del gruppo punta a entrare nel comparto delle opere marittime e a posizionarsi tra i principali operatori del settore.

Il lavoro nasce dalla collaborazione tra Piloda Building, la divisione attiva in edilizia, costruzioni e infrastrutture, e Piloda Shipyard, che opera nella cantieristica navale. Un intervento complesso, che ha richiesto di integrare competenze ingegneristiche, capacità produttiva e risorse specialistiche. Le fasi più delicate sono state programmate di notte, così che lo scalo potesse continuare a movimentare e scaricare le merci, comprese le componenti per l’industria eolica.

I lavori sono partiti dalla rimozione dei vecchi impalcati in calcestruzzo armato, lunghi 25 metri e pesanti circa 140 tonnellate. Dopo i rilievi topografici, sono stati posati i nuovi impalcati metallici, progettati, costruiti e assemblati nel cantiere Piloda Shipyard di Brindisi, ciascuno di circa 6,5 per 25 metri e circa 40 tonnellate. Le strutture sono state trasportate via mare fino a Manfredonia e posizionate con un pontone galleggiante da circa 100 tonnellate di capacità di sollevamento. Sono seguite la posa delle armature e il getto delle solette in calcestruzzo. L’intervento ha coinvolto circa 70 unità operative, tra personale specializzato dei cantieri di Brindisi e Napoli e maestranze locali.

Il programma interessa complessivamente circa 2,5 chilometri di pontile e prevede la sostituzione delle strutture in calcestruzzo, ormai deteriorate, con nuovi elementi metallici pensati per migliorare durabilità, sicurezza e funzionalità. L’ammodernamento rafforzerà il ruolo di Manfredonia nella logistica marittima e nella movimentazione di carichi eccezionali, in particolare per il settore delle energie rinnovabili.

La filiera si articola tra il cantiere di Manfredonia, dedicato alle attività in mare e alla posa, il polo di Piloda Shipyard a Brindisi, responsabile di assemblaggio e logistica, e i centri produttivi esterni che realizzano i componenti metallici. Al progetto partecipa anche Nautilus, specializzata in costruzioni marittime, attraverso la società consortile NA.VE. Scarl. Concentrare nel porto soprattutto le operazioni di installazione ha permesso di limitare l’occupazione delle aree portuali e ridurre l’impatto logistico dei lavori, mentre i materiali di demolizione vengono avviati a recupero e reimpiegati come materie prime seconde.

Forte anche la ricaduta sul territorio: circa il 90% delle unità lavorative opera in loco e l’occupazione generata, tra attività dirette e indotto, potrà raggiungere circa 200 addetti. Il completamento dell’opera è previsto entro la metà del 2027.

«Il progetto di Manfredonia nasce da una precisa scelta strategica della governance di Piloda Group: entrare con determinazione nel mercato delle infrastrutture marittime», dichiara Donato Di Palo, Ceo di Piloda Shipyard e cofondatore di Piloda Group. «La consegna anticipata dei primi 27 impalcati dimostra la validità di questa impostazione e la capacità delle nostre strutture di tradurre una strategia in risultati concreti. Parallelamente, continueremo a sviluppare cantieristica navale, refitting, nuove costruzioni e Difesa».

Antonio Di Palo, project manager Infrastrutture e Opere marittime di Piloda Building, sottolinea come uno degli obiettivi principali fosse garantire il regolare svolgimento delle operazioni portuali: «Attraverso una programmazione mirata, che ha previsto anche interventi notturni, siamo riusciti a rispettare questa esigenza e ad anticipare il primo traguardo previsto dal programma».

Per Franco Maiotti, operations manager di NA.VE. Scarl, le principali complessità tecniche sono state la movimentazione di elementi di grandi dimensioni, il sollevamento in mare e la necessità di operare in un porto attivo. Determinanti, aggiunge, il contributo delle maestranze specializzate e locali e l’organizzazione del cantiere.

Fabrizio Schiavone, operations manager di Piloda Shipyard Brindisi, evidenzia infine come il progetto dimostri che «le infrastrutture e le professionalità della cantieristica navale possano trovare applicazione anche nella realizzazione di grandi opere marittime, creando nuove opportunità industriali e occupazionali».

Piloda Group è un network di aziende attivo da oltre un secolo nei settori delle costruzioni, della cantieristica e della nautica. Con un modello industriale integrato e una forte attenzione alla sostenibilità, realizza progetti complessi per clienti pubblici e privati in Italia e all’estero.