Porto di Palmi, apre il cantiere per il completamento delle banchine: intervento da 7,5 milioni di euro

Il presidente Paolo Piacenza lo aveva preannunciato: “Presto partiranno i lavori al porto di Taureana di Palma“. E così è stato. L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha consegnato il cantiere per il completamento delle banchine alla Società Italiana Lavori Edili Marittimi. L’intervento, dal valore complessivo di 7,5 milioni di euro, impegnerà 20 mesi e avrà come obiettivo il potenziamento dello scalo e lo sviluppo della nautica da diporto lungo Costa Viola.

Il progetto è articolato. Prevede, anzitutto, il completamento dei moli di riva così da ampliare la superficie disponibili e incrementare il numero dei posti barca. Una parte significativa dell’opera, però, riguarda anche le aree a terra: saranno riqualificate e organizzate per rendere lo scalo più fruibile e funzionale. Inoltre, sono in programma la pavimentazione dei piazzali con lastre di porfido e la realizzazione di servizi necessari alla gestione della nostra infrastruttura. Il disegno ipotizza, infine, dei box destinati alle attività nautiche e strutture per i diportisti: ristoranti, circoli nautici, attività commerciali e wc. Per l’Adsp, il traguardo sarà “trasformare Taureana di Palmi in un’infrastruttura capace di diventare un luogo di accoglienza e di relazione tra il porto, la città e il mare, contribuendo alla crescita dell’offerta turistica e della valorizzazione della costa”.

Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti ambientali e paesaggistici. Riutilizzo dei materiali provenienti dalle attività di scalo e dragaggio e realizzazione di nuove aree verdi costituiscono due delle direttrici del progetto. “Non si tratta soltanto di completare un’opera portuale – ha spiegato il presidente Piacenza -, ma di costruire un’infrastruttura capace di dialogare con il territorio e con il paesaggio nel quale è inserita. Il riutilizzo dei materiali di scavo per il ripascimento, le essenze autoctone e i sistemi dunali rappresentano scelte concrete che vanno nella direzione di una maggiore sostenibilità dell’intervento”.

L’iter amministrativo e operativo per liberare gli specchi acquei e le aree a terra, attraverso il coinvolgimento di sei concessionari, è stato articolato e complesso. Perciò, secondo Piacenza, la partenza dei lavori “rappresenta un passaggio importante” per il territorio e “conferma la volontà dell’Authority di dare concreta attuazione agli impegni assunti per lo sviluppo e la riqualificazione dell’intero sistema portuale”. A tal proposito, la stessa Autorità portuale ha precisato che lavorerà all’individuazione di soluzioni e spazi alternativi per garantire, “per quanto possibile”, la prosecuzione delle attività nautiche durante il cantiere.