Mega porto in Perù: gara tra Usa, Cina e India

Lo scalo, previsto a Corio, dovrebbe avere un pescaggio superiore a quello di Chancay

Il porto di Chancay
Il porto di Chancay

Ultimo aggiornamento 13 ottobre 2026 - 19:28

Investitori americani, cinesi e indiani hanno manifestato interesse per un nuovo porto nel Sud del Perù, con un investimento stimato in 844 milioni di dollari. Lo ha annunciato il governo locale dopo la firma di un accordo con l’agenzia statale Proinversion per promuovere il progetto presso operatori nazionali e internazionali.

Lo scalo, previsto a Corio, dovrebbe avere un pescaggio superiore a quello di Chancay, il porto gestito dalla cinese Cosco Shipping Ports dal 2024 e utilizzato da grandi navi sulle rotte dirette tra Sud America e Asia. Il terminal potrebbe movimentare container, merci generiche e minerali, tra cui il rame estratto nella regione.

Il governo ha aggiunto che interesse è stato espresso anche da società turche e olandesi, mentre investitori sudcoreani guardano allo sviluppo tecnologico del parco logistico. A settembre il governo aveva annunciato che la cinese Jinzhao avvierà nel 2027 la costruzione di un porto da 405 milioni di dollari a Marcona, nella regione di Ica.

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