Porto Petroli, la Uiltrasporti vince la causa in appello

Dal sindacato parte l'invito alle lavoratrici e ai lavoratori degli altri terminal della scalo genovese a farsi avanti e proseguire la mobilitazione

Genova, una veduta del porto petroli di Multedo

Ultimo aggiornamento 30 ottobre 2026 - 19:07

Una svolta destinata a far scuola sulle ferie dei portuali: la Corte d’Appello di Genova ha stabilito che anche le indennità di turno e di disponibilità devono rientrare nella retribuzione durante i periodi di riposo. La decisione travolge le regole finora applicate e condanna Porto Petroli a versare i compensi arretrati accumulati da luglio 2009 a gennaio 2025, insieme a rivalutazione e interessi. I giudici hanno infatti dichiarato nullo l’articolo 11 del Ccnl dei Lavoratori dei Porti, proprio nella parte in cui cancellava queste indennità dal calcolo delle ferie.

Una sentenza che Uiltrasporti definisce “storica” e che premia la causa pilota sostenuta insieme ai delegati del terminal e all’avvocato Christian Moretti. Per la sigla si tratta del primo traguardo di questo tipo nel porto capoluogo, ma il percorso non si chiude qui: dal sindacato parte l’invito alle lavoratrici e ai lavoratori degli altri terminal della scalo genovese a farsi avanti e proseguire la mobilitazione.

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