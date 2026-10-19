Porti della Spezia e di Marina di Carrara: nominata la dirigente per la divisione informatica

Si occuperà della trasformazione digitale degli scali di competenze dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

La sede spezzina dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
La sede spezzina dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

Ultimo aggiornamento 19 ottobre 2026 - 12:56

Laura Castellani è la nuova dirigente della Direzione “Information Technology” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. L’incarico, a tempo determinato, avrà la durata di tre anni e un obiettivo semplice: la trasformazione digitale dei porti della Spezia e di Marina di Carrara.

La selezione è stata avviata nel maggio del 2026. Dieci le candidature pervenute, entro la scadenza di giugno, a Via del Molo. Successivamente, una commissione esaminatrice ha valutato le domande attraverso un esame dei titoli e una prova orale, concludendo i lavori il 24 settembre con la trasmissione della graduatoria finale al responsabile del procedimento.

Il 9 ottobre, il presidente dell’Autorità portuale Bruno Pisano ha incontrato la prima classificata. Di lì a poco, valutando positivamente le competenze professionali di Castellani, è arrivato il decreto che ne sancisce la nomina ufficiale. D’ora in avanti toccherà a lei sviluppare progetti di transizione digitale e innovazione per rendere più efficienti i processi logistici portuali e doganali nei due scali di competenza dell’ente.

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