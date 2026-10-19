Porti della Spezia e di Marina di Carrara: nominata la dirigente per la divisione informatica

Laura Castellani è la nuova dirigente della Direzione “Information Technology” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. L’incarico, a tempo determinato, avrà la durata di tre anni e un obiettivo semplice: la trasformazione digitale dei porti della Spezia e di Marina di Carrara.

La selezione è stata avviata nel maggio del 2026. Dieci le candidature pervenute, entro la scadenza di giugno, a Via del Molo. Successivamente, una commissione esaminatrice ha valutato le domande attraverso un esame dei titoli e una prova orale, concludendo i lavori il 24 settembre con la trasmissione della graduatoria finale al responsabile del procedimento.

Il 9 ottobre, il presidente dell’Autorità portuale Bruno Pisano ha incontrato la prima classificata. Di lì a poco, valutando positivamente le competenze professionali di Castellani, è arrivato il decreto che ne sancisce la nomina ufficiale. D’ora in avanti toccherà a lei sviluppare progetti di transizione digitale e innovazione per rendere più efficienti i processi logistici portuali e doganali nei due scali di competenza dell’ente.