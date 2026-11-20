Dragaggi, molo crociere, organizzazione del lavoro nello scalo e gestione delle vertenze. Per Leonardo Romeo, amministratore delegato dell’azienda portuale spezzina Eagles Service, ha elencato una serie di temi collegati tra loro e tutti “decisivi per l’efficienza, l’affidabilità e la competitività dell’hub”.

Il porto della Spezia “sta vivendo una fase importante”, ha ribadito. “E ha tutte le condizioni per compiere un nuovo salto di qualità”: investimenti, nuove integrazioni terminalistiche e trasformazioni in corso “ne possono rafforzarne ulteriormente il ruolo nel sistema portuale nazionale e internazionale”. Il cambio di passo degli ultimi tempi, secondo Romeo, è sotto gli occhi di tutti: “Alcuni dossier strategici si stanno muovendo. Questo slancio deve essere colto da chi opera ogni giorno in porto come una nuova opportunità: dobbiamo essere noi i primi a sostenerlo con azioni concrete, contribuendo a consolidare il lavoro avviato e a trasformare il confronto in risultati tangibili per il mondo delle imprese e del lavoro”.

Per l’amministratore delegato di Eagles Service, questa sfida non riguarda solamente l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale o il suo presidente Bruno Pisano. “La Spezia ha sempre dimostrato di essere più forte quando il suo porto riesce a fare sistema – ha concluso -. La nuova riconcorsa è un punto di partenza: ora il nostro compito è accompagnarla e trasformarla in crescita per il porto e per il territorio”.