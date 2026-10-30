Emova, Genova scelta come città pilota: via all’analisi del traffico per il porto

Il progetto europeo guarda alla mobilità sostenibile e alla transizione digitale per la gestione del traffico

Il porto di Genova
Il porto di Genova

Ultimo aggiornamento 30 ottobre 2026 - 19:54

Genova è stata scelta come città pilota per il progetto europeo “Emova”. Si tratta di un’iniziativa che guarda alla mobilità sostenibile e alla transizione digitale per la gestione del traffico pesante e della logistica tra porto e città attraverso l’uso integrato dei dati sui flussi dei veicoli.

Nell’ultimo trimestre l’amministrazione comunale, attraverso gli uffici della Direzione mobilità urbana, ha sviluppato le attività di progetto incentrando le proprie analisi sui flussi di mezzi pesanti diretti e provenienti dal porto che attraversano quotidianamente complessi corridoi urbani tra varchi portuali, nodi autostradali e aree commerciali e logistiche. In questo modo sono state integrate in un unico dataspace diverse fonti dati sui veicoli velocità di percorrenza, meteorologici e gli open data provenienti dalla piattaforma del Comune di Genova.

I dati raccolti, permetteranno ora di capire con analisi post-evento quando e dove i veicoli pesanti hanno subito anomalie nei flussi di traffico: ciò consentirà all’Amministrazione di progettare interventi mirati sulla mobilità cittadina per ridurre l’impatto ambientale e la congestione del traffico urbano. “Abbiamo sviluppato un’importante operazione di supporto alla futura adozione di misure di mobilità basate su dati certi, integrati e affidabili”, spiega l’assessore comunale alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti. L’obiettivo è netto: “Migliorare l’efficienza dei trasporti e la sostenibilità ambientale, con particolare attenzione al traffico dei mezzi pesanti che si muovono lungo i principali corridoi urbani”. 

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