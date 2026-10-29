L’energia resta centrale per i porti della Calabria: “Cold ironing a Gioia Tauro nel 2027”

Trenta milioni di euro per completare il cold ironing di Gioia Tauro. Altri dieci per realizzare il nuovo interporto ferro-nave-gomma e investimenti per accompagnare la transizione energetica anche negli altri scali calabresi. La strategia dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, che guarda allo sviluppo e al potenziamento dell’intero sistema portuale, è stata presentata dal presidente Paolo Piacenza e dal dirigente dell’area finanza Luigi Ventrici. «Attraverso una pianificazione organica e sostenuta da importanti risorse finanziarie stiamo costruendo un hub sempre più moderno, competitivo, interconnesso e sostenibile, capace di accompagnare la crescita dei traffici e, allo stesso tempo, di generare nuove opportunità di sviluppo per i territori – rileva Piacenza -. In questo quadro, Gioia Tauro rappresenta il principale motore logistico e intermodale, mentre Crotone, Corigliano Calabro, Vibo Valentia Marina e Taureana di Palmi svolgono funzioni complementari e strategiche».

La transizione energetica a Gioia Tauro

Gli interventi sono stati inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2027-2029. «Si tratta di opere già avviate, aggiudicate o in fase di affidamento, oltre a interventi per i quali è previsto l’avvio delle procedure di gara», spiegano dall’Adsp. Tra gli interventi di maggiore rilevanza figura il completamento del sistema di cold ironing nel porto di Gioia Tauro, con l’avvio dei lavori è previsto nel 2027. Non il solo, però. Nei prossimi dodici mesi prenderanno il via anche la gara per l’urbanizzazione dell’area ex Isotta Fraschini, destinata a un nuovo interporto di interscambio ferro-nave-gomma, e la progettazione dell’intervento di riqualificazione ambientale degli spazi del porto e dell’arenile.

Crotone, Corigliano Calabro e Vibo Valentia

La programmazione dedica ampio spazio anche agli altri scali del sistema. Due milioni e mezzo di euro, infatti, saranno investiti per l’efficientamento energetico dei porti di Crotone, Corigliano Calabro e Vibo Valentia. L’obiettivo è netto: ridurre i consumi per poi favorire l’autoproduzione energetica e creare le condizioni per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili. «La programmazione che abbiamo definito delinea una prospettiva concreta di sviluppo per l’intero sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – chiosa Piacenza -. Gli investimenti programmati rappresentano una scelta precisa: migliorare la qualità delle infrastrutture, rafforzare l’intermodalità, sostenere la transizione energetica e creare condizioni sempre più favorevoli per attrarre nuovi traffici e nuove attività economiche».

Il bilancio

Illustrato dal dirigente Ventrici, e corredato dal parere favorevole del Collegio dei revisori, anche il Bilancio di previsione 2027 è stato approvato dal Comitato di Gestione. Il documento presenta entrate per circa 24 milioni di euro e una previsione di spesa di circa 88 milioni di euro, nonché spese in conto capitale pari a 70 milioni di euro, oltre ad ulteriori 70 milioni di euro già inseriti nell’annualità in corso per complessivi 140 milioni di euro. Il disavanzo di gestione, pari a circa 64 milioni di euro, trova piena copertura nell’avanzo presunto di amministrazione, superiore a 137 milioni di euro.