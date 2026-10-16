Intesa tra Porto della Spezia e Polo della Subacquea: “Insieme per ambiente e formazione”

La stretta di mano è tutta spezzina, ma ha un respiro nazionale. Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e Fondazione Polo Nazionale della Subacquea hanno trovato un’intesa per sviluppare progetti di ricerca nel campo della blue economy, analisi dei rischi, monitoraggio dell’ambiente e formazione. Il PNS ci metterà il know how di cui è collettore, Via del Molo i dati per addestrare l’intelligenza artificiale applicata agli abissi.

La nuova sinergia è stata ufficializzata dai vertici degli enti. “Con questo protocollo ci impegniamo a lavorare insieme sulla ricerca nell’ambito della blue economy e sull’analisi dei rischi per la sicurezza – ha dichiarato la presidente della Fondazione PNS, Roberta Pinotti -. Oggi la protezione dei porti deve essere a 360 gradi e contemplare tutti i rischi possibili, e quindi anche quelli che possono arrivare dalla dimensione subacquea”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente dell’Adsp Bruno Pisano, che è tornato a parlare di “porto laboratorio”: “La possibilità di collaborare con la Fondazione PNS per esplorare e sviluppare nuovi ambiti di ricerca, legati non solo alla blue economy, ma anche alla protezione e alla sicurezza del porto, rappresenta una grande opportunità, con importanti prospettive di sviluppo”. In questo percorso, Pisano ha voluto ribadire il ruolo “centrale” della formazione: “Se oggi questo territorio è in grado di attrarre grandi imprenditori e l’attenzione dei mercati globali è anche grazie alle competenze, alle professionalità e al patrimonio di conoscenze che ha saputo costruire nel tempo”.

Il protocollo ha durata triennale. Ogni progetto avrà un proprio contratto attuativo che regolerà la proprietà intellettuale. Nel frattempo, il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea porterà in mare la prossima estate il frutto dei primi bandi assegnati nel 2024. Nelle prossime gare, invece, si tratterà sempre di più il tema dell’intelligenza artificiale. “La battaglia dell’IA testuale è già vinta da USA e Cina. Su quella fisica però possiamo competere – spiega il contrammiraglio Giulio Marino Cappelletti, direttore della struttura operativa del PNS -. I dati con cui addestrarla sono oro, e la Spezia è davvero un contesto interessantissimo in questo senso. Pensate che persino le aree dei mitilicoltori sono strumentate per registrare temperatura, salinità e altri parametri. Il mare deve diventare nei prossimi decenni trasparente esattamente come lo è lo spazio aereo”.