Prp di Genova, rivoluzione a Sampierdarena. No ai Depositi chimici, sì alle rinfuse / LA MAPPA

Per la prima volta, con la pubblicazione degli Scenari di piano da parte dell’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona, emerge un quadro completo da Levante a Ponente di tutti i potenziali progetti che l’ente propone di inserire nel prossimo Piano regolatore.

Le tavole, disponibili online, sono state illustrate negli ultimi due mesi dal presidente Matteo Paroli ad oltre 120 soggetti portatori d’interesse potenzialmente coinvolti dal futuro Piano. Facendo chiarezza anche su aree tema di discussione da anni, ma sui cui non era mai stato ufficializzato un quadro complessivo dei progetti.

È il caso della zona del porto di Genova che più beneficerà della costruzione della nuova Diga foranea. Parliamo quindi del Bacino di Sampierdarena.

I progetti consolidati

Il motivo per cui il porto di Genova rincorre da quasi 20 anni lo spostamento della Diga è come noto quello di ampliare gli spazi per i container. Nelle aree sotto la Lanterna sono quindi confermati riempimenti per 190 mila metri quadrati, un avanzamento del fronte di banchina di 50 metri con la rettifica degli attuali sporgenti, per un approdo continuo di 1.600 metri.

Per ottenere questo risultato, è previsto il riempimento di Calata Concenter (già indicato dall’attuale Piano regolatore) e delle Calate Giaccone e Inglese, col conferimento dei materiali di risulta dello scavo del Tunnel subportuale a partire da marzo 2028. In questo contesto va citata anche Calata Sanità: lo Scenario indica una duplice funzione, passeggeri o container, chiarendo che la scelta sarà fatta «solo in fase attuativa, considerando domanda di traffico, sviluppo degli altri terminal, condizioni concessorie».

Progetti nuovi e progetti cancellati

Spostandoci al centro del grafico, quindi nell’area delle banchine a pettine direttamente confinanti con l’area di Sampierdarena, si vede che nello Scenario non trova spazio l’ipotesi dei Depositi chimici a Ponte Somalia – sostenuta con atti nel corso della gestione di Paolo Emilio Signorini – e al suo posto compare un riempimento tra i Ponti Somalia ed Eritrea. È forse la maggiore novità proposta in questa zona del porto, per 130 mila mq.

Qui l’Autorità individua le aree su cui trasferire la funzione rinfuse che oggi si trova sotto la Lanterna e che, coi riempimenti a favore dei container, non avrebbe più spazi né approdi. Con questa soluzione proposta dallo Scenario c’è invece un punto fermo su questo tema. Sempre in queste aree, secondo la proposta di Palazzo San Giorgio, potrebbero trovare nuovi spazi anche le attività legate ai carichi speciali (breakbulk) e merci convenzionali, che ciclicamente si trovano in confini ristretti rispetto ai volumi di traffico movimentati.

Le novità confermate

Lo Scenario conferma anche i due nuovi accosti per i traghetti merci (Ro-ro) in fregio ai Ponti Ronco e Canepa (a sinistra nel grafico), posti perpendicolarmente rispetto alla linea delle vecchie banchine. Si tratta di un’ipotesi emersa durante la gestione Signorini e messa a punto dagli uffici tecnici dell’ente.

Occhi sull’ex Ilva

In coerenza col Documento di Programmazione strategica di sistema del 2021, l’Adsp mette gli occhi sul pezzo più a Ponente (estrema sinistra nel grafico) del compendio ex Ilva, «possibilità subordinata all’evoluzione del contesto industriale (…) con accosti in co-uso». Quali traffici vedrebbe l’ente in quelle aree? Ancora rinfuse solide, ma anche «logistica e attività industriali compatibili».

L’antico sogno della logistica collegata al porto, a Genova sempre frustrato dalla mancanza di spazi e collegamenti.