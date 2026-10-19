Banchine e cereali, il Mississippi nuova rotta d’oro per l’export Usa

Tra le conseguenze più sottovalutate della chiusura dello Stretto di Hormuz, c’è anche la crisi in arrivo che riguarda i fertilizzanti. Lo sostiene il sottosegretario generale delle Nazioni Unite Jorge Moreira da Silva.

La mancanza di un accordo entro la fine del mese potrebbe impattare sulla stagione della semina del cosiddetto “grano invernale” seminato nell’emisfero settentrionale, con conseguenze sui prezzi che potrebbero divenire insostenibili per le economie più fragili: un rapporto pubblicato ad agosto dalla International Chamber of Commerce parla di un rincaro per i cereali dell’81% qualora non ci fosse una riapertura del traffico per entrare e uscire dal Golfo Persico.

Anche perché finora la parziale riapertura sul lato omanita dello Stretto di Hormuz ha fatto passare ben poco fertilizzante: di fatto dall’inizio del conflitto tra Iran e Stati Uniti.

Secondo l’International Food Policy Research Institute, solo una parte “trascurabile” di urea e di zolfo è passata dal tratto di mare conteso tra Washington e Teheran dallo scorso febbraio: un dato preoccupante se si pensa che prima dello scoppio delle ostilità transitava un terzo dell’urea e la metà dello zolfo trasportato via mare.

Se l’Onu parla solo di una possibile crisi alimentare in aree già fragili, altri analisti parlano di possibili conseguenze anche negli Stati Uniti. In un lungo commento sul Wall Street Journal l’esperto di agricoltura Jeff Stier parla di una possibile crisi in arrivo anche negli Stati Uniti per la concomitanza di altri due fattori: la guerra in Ucraina e la manipolazione del mercato dei fertilizzanti da parte della Cina.

Di questa crisi imminente, però, in America al momento non c’è traccia, anzi. La relazione presentata lo scorso 9 ottobre dal Dipartimento dell’Agricoltura parla di una produzione più alta del previsto di circa 170 kg a ettaro. Uno squilibrio rispetto alle previsioni della vigilia, ma che è rispecchiato dall’ottimismo espresso da Julia Fischer-Cormier, direttrice esecutiva del Port of South Louisiana, lo scalo che è il maggior esportatore di cereali degli Stati Uniti.

Da qui infatti lasciano gli Usa il 60% di mais, grano e soia prodotti sul suolo americano. A differenza di altri, questo porto è diffuso su un tratto del delta del Mississippi lungo 87 km prima della città di New Orleans,e dispone anche di un piccolo aeroporto per i voli charter per favorire l’arrivo dei grandi imprenditori agricoli dagli stati produttori come Kansas, Nebraska e Oklahoma che da qui esportano i loro raccolti. Raggiunta da Blueconomy, la direttrice di questo scalo diffuso ci racconta le sue prospettive di sviluppo, alla luce della concorrenza estera di paesi come il Brasile.

Come valuta lo stato attuale delle esportazioni di cereali attraverso il delta del Mississippi?

«Il mercato è solido, ma sempre più competitivo. Abbiamo registrato ottime performance nel 2025 soprattutto per il mais e siamo sempre la porta d’accesso dei produttori statunitensi verso i mercati globali. Nonostante lo scorso anno abbiamo diminuito l’export verso la Cina a causa dei duri negoziati commerciali in corso, già a settembre abbiamo fatto numeri record verso Pechino. Ciò che non cambia è il ruolo del Grande Fiume: collega trentuno stati verso il Golfo del Messico e per il cuore agricolo dell’America è un collegamento di straordinaria importanza».

Alcuni analisti parlano di una crescente concorrenza da parte del Brasile e di altri paesi latinoamericani. Questo impatta sui volumi del traffico che passa dal vostro scalo?

«Parliamo sicuramente di grandi competitor, soprattutto il Brasile, per quanto riguarda la soia, va assolutamente tenuto in considerazione, ma un singolo fattore come questo non impone cambiamenti, sia pur di breve periodo. Questo dato ci mostra come siamo di fronte a un mercato mondiale dove i compratori dispongono di più alternative, ma il sistema Mississippi è un vantaggio strutturale dell’America perché si tratta di un modo che è sia efficiente che economico per movimentare i cereali. La sfida che abbiamo davanti è investire in questa infrastruttura portuale affinché i prodotti agricoli made in Usa rimangano attraenti per gli acquirenti su scala planetaria».

Quali altre sfide bisogna affrontare per l’export cerealicolo a livello logistico?

«La base da cui partire è l’affidabilità, perché si tratta di elementi interconnessi. Ad esempio, un basso livello dell’acqua può causare problemi alla navigazione delle chiatte. Anche per questo c’è stata nel settembre 2020 l’approvazione di un progetto federale di approfondimento del canale navigabile del Mississippi dai 13 ai 15 metri, già completato nel tratto di nostra competenza. Poi ci sono le condizioni meteorologiche avverse e i grandi raccolti che possono causare pressione sui punti di stoccaggio, oltre a tutte le infrastrutture stradali e ferroviarie e alla semplice manutenzione dei canali. Per farla breve, un singolo problema può diventare un costo aggiuntivo: uno studio recente ci dice che le restrizioni sul pescaggio delle navi aumentano i costi del trasporto navale e lo stesso fanno le interruzioni prolungate alla navigazione, che possono mettere sotto stress il sistema di stoccaggio dei cereali».

Quali investimenti ritiene più urgenti per mantenere la competitività dell’export agricolo?

«Il Mississippi è essenzialmente una superstrada logistica che rappresenta un immenso vantaggio per quegli agricoltori che così possono trasportare il grano su chiatta fino ai nostri moli. Le priorità per noi sono: un dragaggio e una manutenzione costanti, un sistema di chiuse e di vie navigabili affidabile e terminali e impianti di stoccaggio all’avanguardia. Bisogna migliorare la resilienza dell’intero sistema per garantire la navigabilità anche in caso di eventi meteo estremi o condizioni fluviali anomale, che avvengono sempre più di frequente».

Guardando al futuro, l’agricoltura sarà sempre la spina dorsale dei vostri traffici o avranno un ruolo maggiore anche l’energia e la manifattura?

«Noi amiamo dire che il Port of South Louisiana nutre il mondo e l’agricoltura sarà sempre parte integrante della nostra identità, ma avremo anche la crescita industriale e nuovi progetti come l’impianto siderurgico Hyundai Posco e lo stabilimento per la produzione di carburanti green St. Charles Clean Fuels testimoniano l’attrattività del nostro scalo anche per progetti di questo genere, a testimonianza che il nostro essere hub fluviale è attraente anche per altri settori».