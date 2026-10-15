Dfds ha raddoppiato il servizio ro-ro fra Trieste e Damietta

Raddoppia il collegamento ro-ro tra il porto di Trieste e Damietta. Si è svolta oggi, all’ormeggio 31 del terminal Samer Seaports & Terminals, la cerimonia per la prima toccata della m/n Ark Futura, che sarà impiegata come seconda nave settimanale lungo l’autostrada del mare Italia-Egitto.

Il servizio è gestito da Dfds con Samer & Co.Shipping e l’apporto di Med-Roll. A bordo nave si sono riuniti, accanto all’equipaggio guidato da Soren P. Löwenstein, i rappresentanti di Autorità portuale, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Capitaneria di porto, Dfds e Samer & Co. Shipping.

“Il raddoppio della linea – riporta una nota – conferma Trieste quale porta d’ingresso in Europa per le merci egiziane e mostra la rilevanza di una rotta resiliente rispetto alle attuali contingenze geopolitiche, che vedono una forte contrazione delle merci trasferite lungo Suez e Hormuz, in particolare da e per gli Emirati Arabi. La linea rappresenta, con soluzioni intermodali gomma/mare, una valida e veloce alternativa per raggiungere la Penisola Arabica e il Golfo Persico, considerando un transit time fra Trieste e il Qatar di soli 8 giorni”.

Durante la cerimonia è stato affermato che l’Autostrada del mare Trieste-Damietta rappresenta un ponte tra due Paesi, uno strumento per rafforzare gli scambi economici e, al tempo stesso, un’opportunità per consolidare le relazioni istituzionali e diplomatiche tra le due sponde del Mediterraneo.

La linea Trieste-Damietta era stata avviata a seguito dall’accordo firmato al Cairo nel gennaio 2024 tra l’ambasciatore d’Italia Michele Quaroni e il ministro dei Trasporti egiziano Kamel Al-Wazir. Con il raddoppio della linea, le navi partiranno dal Samer Seaport and Terminals di Riva Traiana nel Porto di Trieste il lunedì e il giovedì, e da Damietta il lunedì e il venerdì.