Riforma dei porti, pioggia di critiche. “Troppi difetti, è inemendabile”

Il gruppo è composto da 30 esperti, quasi tutti genovesi o liguri. Ci sono giuristi, imprenditori, docenti universitari e professionisti con esperienza nella pubblica amministrazione, a rappresentare diversi settori coinvolti dal percorso della riforma. Alcuni di loro sono stati auditi o hanno presentato memorie alla commissione della Camera che sta votando il testo e i 622 emendamenti. «Ognuno – afferma uno dei componenti, l’avvocato Giuseppe Giacomini – porta la visione collettiva del gruppo ed è significativo che nel corso di un anno in cui abbiamo condiviso le nostre idee non ci siano state scissioni». E assicura: «Non abbiamo legami partitici». Si tratta di una sorta di “commissione ombra”, per ricalcare una terminologia di tradizione anglosassone, che anche nel numero rispecchia il comitato di 33 esperti raccolti intorno al Mit. Come per questi ultimi, il contributo è del tutto volontario. La differenza però è che l’opinione sulla riforma è negativa. Luigi Robba, già direttore generale di Assoporti per vent’anni, cita l’ex presidente del porto di Cagliari Massimo Deiana per dire che «questo disegno di legge è così brutto che non è emendabile».

Per quanto riguarda i contenuti, con riferimento al testo, i membri del comitato notano una lunga lista di criticità, fra cui, per esempio: «Si parla di infrastrutture strategiche, ma non viene definito che cosa si intende per strategico. L’accentramento proposto stravolge l’architettura dell’attuale legge 84 del 1994 e non tiene conto dell’articolo 117 della Costituzione, sulle competenze di Stato e Regioni. Si depauperano le Autorità di sistema di competenze, funzioni, risorse e personale. La PdI costerà alle 16 Authority 120 milioni di euro, facendo riferimento al 2024, che fra l’altro è abbondantemente superato. Per gli anni successivi sarà anche peggio». Invece di un nuovo organismo, si chiede di far funzionare gli strumenti inattuati delle legge attuale, come il Coordinamento dei presidenti «mai avviato per volontà politica». Fra le lacune della Spa: «Le Adsp non ne sono azionisti. E sono estromesse anche Regioni e enti locali».