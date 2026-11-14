Riforma portuale, il nodo dei tempi. Al Best il tema al centro del Forum

Si torna a parlare di riforma dei porti non soltanto per i contenuti del testo e degli emendamenti in discussione alla Camera, ma per i tempi stretti di approvazione. Nei giorni scorsi il viceministro Edoardo Rixi ha spiegato che l’approvazione alla Camera è prevista all’iniziodel 2027, facendo intendere che slitterà la scadenza di fine 2026 che si era dato il ministero delle Infrastrutture e Trasporti. «Speravo di chiuderla entro novembre, ma si è deciso di portarla in aula alla Camera dopo la finanziaria e poi al Senato, quindi penso ai primi mesi del 2027», ha detto Rixi in una dichiarazione all’Adi.

L’iter del ddl

Quando è partito l’iter , a fine 2025, e soprattutto dopo alcuni rilievi della Ragioneria dello Stato, molti avevano pensato che i tempi erano stretti per una riforma così ambiziosa, visto che la legislatura avrebbe avuto la sua conclusione naturale dopo meno di due anni, a settembre 2027.

Nel corso del 2026 il ministero guidato da Matteo Salvini ha però dato un’accelerata che ha fatto ricredere i più sulla volontà del governo di portare al traguardo il disegno di legge. Adesso la possibile doccia fredda per i fautori, mentre si riaccendono le speranze per chi da sempre è critico verso l’obiettivo della riforma, ossia la creazione della società Porti d’Italia.

«Per fortuna anche il 2026 si avvia a concludersi senza che la riforma dei porti targata Salvini-Rixi abbia visto la luce», scrivono in una nota Davide Natale e Matteo Bianchi del Pd ligure. Dal canto suo un osservatore più distaccato come il presidente di Assoporti, Roberto Petri, afferma al Secolo XIX: «Il punto di vista delle Autorità di sistema portuale per dare equilibrio al testo è stato recepito da emendamenti in discussione al Parlamento. Non ci compete fare previsioni sull’iter del testo, che a questo punto andrà in discussione fra fine gennaio e principio di febbraio. I tempi saranno sufficienti? Dipenderà dagli equilibri politici».

La riforma al Best di Genova

L’occasione per avere nuove indicazioni su tutto quello che riguarda la riforma dei porti sarà la prossima settimana a Genova, all’interno del fitto programma di interventi (consultabile online sul sito Blueconomy.com) del Best – The Blue Economy Summit & Trade Show, il primo summit biennale internazionale dedicato all’economia del mare, promosso da Blue Media e in calendario da lunedì 16 a giovedì 19 novembre 2026 al Padiglione Blu Jean Nouvel del Waterfront di Levante.

Nel cuore della manifestazione, mercoledì 18 novembre alle 9, presso la plenary room del Padiglione ci sarà una conversazione con il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, genovese e padre politico della riforma assieme al ministro Salvini. Sarà l’occasione di fare davvero il punto sulle prospettive del testo, che se approvato costituirà un punto di svolta per la portualità italiana, in un momento in cui il trasporto navale è al centro della tempesta diplomatica internazionale: dal Mar Nero (guerra in Ucraina) al Mar Rosso (attacchi delle milizie houthi agli interessi israeliani), dallo Stretto di Hormuz (Guerra Usa-Iran) al Golfo di Aden (pirateria del Corno d’Africa), dal Mar Cinese Meridionale (contenziosi territoriali sulle piccole isole e mire di Pechino su Taiwan) al Canale di Panama (contesa commerciale Usa-Cina sull’utilizzo dei terminal e del passaggio per l’istmo). In questo quadro l’Italia con le sue banchine e le sue infrastrutture può giocare un ruolo decisivo anche in chiave europea.

Il Forum Blue Media

Al Best, il giorno dopo l’intervento di Rixi, la riforma sarà al centro della mattinata di giovedì 19. “Infrastrutture portuali: sviluppo e evoluzione” sarà il focus di uno degli eventi principali della settimana, il Forum Blue Media che si articolerà in diversi panel dalle 9 alle 13, sempre nella plenary room del Padiglione Jean Nouvel.

Al centro del dibattito, la riforma portuale italiana e il ruolo dell’Italia nell’iniziativa europea “Global Gateway” e nel “Piano Mattei”, la strategia del governo per il Mediterraneo e l’Africa. Il confronto vedrà protagonisti il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le associazioni di categoria con i loro presidenti: Assoporti (Roberto Petri), Assarmatori (Stefano Messina), Confitarma (Roberto Alberti, vicepresidente), Federagenti (Paolo Pessina) e Fedespedi (Alessandro Pitto). A seguire due tavole rotonde dedicate alla riforma (una focalizzata sui porti dell’Adriatico, l’altra su quelli di Mar Ligure, Tirreno e mari della Sicilia). L’evento vedrà la partecipazione dei presidenti della Autorità di sistema portuale italiane. Infine, un focus sulle infrastrutture e la cerimonia conclusiva del Best, con i rappresentanti di tutte le associazioni che costituiscono l’economia blu.