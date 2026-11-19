La riforma portuale è necessaria: sul punto, il fronte associativo italiano sembra compatto. La preoccupazione, adesso, riguarda i tempi e la capacità della politica di arrivare al traguardo. Dal palco del Best il presidente di Assoporti, Roberto Petri, ha suonato l’allarme: «Ci sono troppe variabili che ci impediscono di capire con precisione cosa avverrà nei prossimi mesi. Siamo in una fase parlamentare e politica particolarmente complessa e ci rendiamo conto che eventuali, ulteriori ritardi potrebbero mettere in discussione il risultato finale».

La preoccupazione c’è. Ma non equivale a una bocciatura del progetto, almeno per il momento. Anche Stefano Messina ha respinto l’idea che sulla riforma sia già calato il sipario: «Non ho sentito il triplice fischio», ha dichiarato utilizzando un paragone calcistico. «Siamo all’89° minuto, ma c’è ancora la possibilità che qualcuno segni e che la partita cambi». Secondo il presidente di Assarmatori, il contributo offerto dalle associazioni al progetto è stato comunque fondamentale e «preparerà il settore, con o senza riforma, ad avere porti sempre più attrezzati e coerenti con un disegno».

Con Roberto Alberti si è scesi nel dettaglio. Due, per il vicepresidente di Confitarma, sono le condizioni irrinunciabili della nuova architettura. La prima è la «natura pubblica della Porti d’Italia Spa». La seconda è la competitività: «Non possiamo pensare di introdurre nuovi costi a carico degli operatori», ha aggiunto. Da qui le caratteristiche della nuova struttura: «Dovrà essere più snella, efficiente, con una visione unitaria, senza trasformarsi in un centro aggiuntivo di costi e burocrazia».

A tutto questo Alessandro Pitto, presidente di Fedespedi, ha aggiunto la necessità di accompagnare le infrastrutture con investimenti e di cambiare i modelli operativi dei terminal. «Se a Genova avremo la possibilità di accogliere una nave da 24.000 TEU, non possiamo pensare di avere lo stesso modello operativo di adesso – ha spiegato -. Questo passaggio deve essere preparato prima».

In chiusura, Paolo Pessina ha riallargato il discorso, respingendo la lettura di una riforma destinata a naufragare. Per il presidente di Federagenti, occorre considerare anche il confronto con l’Unione Europea: «La portualità italiana ha caratteristiche completamente diverse rispetto a quella degli altri Paesi, soprattutto Germania e Francia». La seconda direttrice indicata riguarda la collaborazione tra pubblico e privato, soprattutto nella realizzazione delle grandi opere: «Dobbiamo trovare i giusti equilibri attraverso le concessioni e le facilitazioni, riconoscendo al privato che sostiene sforzi e investimenti le condizioni per partecipare».