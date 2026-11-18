Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno approvato la piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro unico dei porti. A riferirlo le stesse tre organizzazioni sindacali, sottolineando che “nel documento viene ribadita con forza la centralità del lavoro portuale all’interno di una filiera logistica e marittima che rappresenta un asset strategico per l’intera economia del Paese”.

“Tra i punti cardine della piattaforma unitaria – evidenziano le organizzazioni sindacali – ci sono la necessità di salvaguardare e rafforzare il potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori portuali di fronte alle dinamiche inflattive, l’esigenza sempre più urgente di armonizzare l’organizzazione dei turni con le esigenze personali e familiari, garantendo una migliore qualità della vita. Di pari rilievo la volontà di governare i processi di transizione tecnologica affinché non si traducano in una riduzione delle tutele, ma diventino un volano per migliorare le condizioni di lavoro e redistribuire i benefici derivanti dall’aumento della produttività attraverso incrementi salariali ed infine la conferma della priorità assoluta legata al pieno riconoscimento del lavoro portuale tra le attività usuranti e alla concreta applicazione del fondo di anticipazione dell’esodo, strumenti indispensabili per garantire un ricambio generazionale sostenibile e tutelare la salute e la sicurezza degli operatori”.

Con l’approvazione odierna, concludono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, “si avvia formalmente il percorso che porterà al confronto con le associazioni datoriali per dare al settore un contratto moderno, equo e all’altezza delle sfide future”.