Riparazioni navali, Terrile: “Uscita del tunnel subportuale non incida sulle aree”

Due miliardi di euro di valore della produzione nel 2024, oltre 10 mila addetti (4.400 diretti e 6 mila indiretti) e più di 500 milioni di valore aggiunto. Cantieri e riparazioni navali nei porti di Genova e Savona hanno deciso di pesarsi sia dal punto di vista economico che sociale. I numeri sono stati presentati a Palazzo San Giorgio e sono contenuti nel primo rapporto dell’Osservatorio per monitorare “Imprese, lavoro, valore” nato dalla collaborazione tra Authority portuale e Confindustria. Un documento “importante per delineare strategie e scelte future”, secondo il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Anche sul tunnel subportuale, sul quale il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile è stato netto: “Resta un tema da risolvere”.

Sul tavolo c’era soprattutto il piano regolatore portuale. Ma non solo. Il governatore Bucci ha citato Roosevelt (“Un investimento pubblico di 1 dollaro in infrastrutture genera un ritorno economico di circa 3-4 dollari sul territorio”) per fotografare i dati liguri: “Nella regione ci sono investimenti per 17 miliardi di euro, dal Terzo Valico alla nuova Diga. Il compito di un’amministrazione pubblica è quello di eliminare gli ostacoli, ridurre il più possibile la burocrazia e garantire il supporto necessario agli imprenditori, tenendo sempre la porta aperta a chi vuole investire”.

Più spinto sull’argomento tunnel subportuale, invece, l’intervento del vicesindaco Terrile: “C‘è ancora qualcosa risolvere, ma ci auguriamo che lo sarà presto: l’uscita intermedia del tunnel. Attendiamo la variante di progetto, che dovrà essere esaminata con attenzione, ma auspichiamo si possa arrivare ad una soluzione progettuale che consenta il collegamento con la viabilità senza incidere o interferire troppo sull’area delle riparazioni navali”.