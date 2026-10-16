Rixi: «Sul Pnrr ci sono tensioni nei cantieri, ma i soldi vanno spostati dove servono»

Le tensioni sui cantieri ci sono, ma per Edoardo Rixi il problema nasce anche da un’accelerazione dei lavori superiore alle previsioni. «Abbiamo fatto più lavori del previsto e le aziende si stanno mettendo in pancia le opere senza che vengano pagate», spiega il viceministro alle Infrastrutture a margine della presentazione dell’Osservatorio socioeconomico sul porto. Il viceministro ha fatto il punto sul Pnrr e sulle difficoltà che accompagnano la fase finale del piano.

Il nodo è quello dei pagamenti, in un quadro appesantito dall’aumento dei prezzi dei materiali e dagli extracosti. Le imprese, secondo Rixi, stanno sostenendo una parte degli oneri finanziari legati all’avanzamento dei cantieri, con lavori realizzati che superano quanto fatturato. Una situazione che alimenta le tensioni lungo la filiera e mette sotto pressione le aziende impegnate nelle opere pubbliche.

Tra queste c’è il Terzo Valico dei Giovi, infrastruttura strategica per il collegamento ferroviario tra Genova e il Nord Italia. «Il foro sarà finito in primavera», afferma Rixi, indicando una tappa importante per un’opera che resta centrale nei programmi di potenziamento dei collegamenti logistici del Paese.

Il viceministro rivendica il lavoro svolto finora e ricorda lo scetticismo che aveva accompagnato il piano: «Tutti dicevano che non saremmo riusciti a chiudere il Pnrr». Una previsione che, a suo giudizio, non teneva conto della capacità di reazione dimostrata da una parte del sistema produttivo italiano.

Rixi non nasconde le difficoltà, a partire dal rincaro dei materiali e dai costi aggiuntivi che hanno modificato i conti iniziali delle opere. La sua valutazione resta però positiva: «Sono ottimista. Vedo un’ottima reazione di parte del Paese».

La questione adesso è utilizzare al meglio le risorse disponibili, evitando che i vincoli finanziari rallentino i lavori già avviati. «I soldi ci sono, vanno spostati sui cantieri che ci sono», conclude Rixi. La priorità, nella sua lettura, è concentrare i finanziamenti sulle opere effettivamente in corso, così da sostenere le imprese e accompagnare i progetti verso il completamento.