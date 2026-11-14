Rsu, ribaltone al terminal Psa Genova Pra’: entra la Usb, la Filt perde la maggioranza

I risultati delle votazioni per le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) al terminal Psa Pra’ di Genova testimoniano di un ribaltone fra i lavoratori delle banchine genovesi del Ponente.

Entrano per la prima volta i delegati dell’Unione sindacale di base Usb con tre delegati e 178 voti. La maggioranza dei voti va alla Fit Cisl, anch’essa con tre delegati (mantiene quelli che aveva in precedenza). Perde la maggioranza la Filt Cgil che passa da quattro a due. Ci sarà da lavorare per il nuovo segretario genovese, Igor Magni, insediato dallo scorso luglio.

In calo anche la Uil Trasporti, passata da due a un delegato. La prossima settimana sarà la volta delle elezioni per le Rsu del terminal Spinelli.

“Il percorso – spiega una nota diffusa dalla Usb – non si ferma qui. La prossima settimana si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della Rsu al terminal Spinelli, un altro passaggio fondamentale per consolidare la presenza di Usb nelle principali realtà industriali del porto di Genova“.

Commenta Igor Magni, che da luglio ha assunto la segreteria della Filt di Genova proprio per avviare un percorso di rilancio: “Prendiamo atto del nuovo scenario. Andiamo avanti con il lavoro quotidiano, forti della nostra forza e del nostro peso nella realtà del porto di Genova. Ringraziamo prima di tutto i nostri candidati per l’impegno profuso e tutte le lavoratrici e i lavoratori che, con il loro voto, hanno scelto di darci fiducia. Il quadro elettorale che abbiamo avuto davanti è stato fortemente frammentato cosa che ha ridistribuito i voti in campo. Questo risultato ci sprona a lavorare con ancora più attenzione e determinazione. Facciamo i migliori auguri di buon lavoro agli eletti. Restiamo punto di riferimento fondamentale e continueremo a fare sindacato tra la gente, ascoltandone i bisogni che vogliamo rappresentare, concentrati esclusivamente sulla difesa dei diritti dei lavoratori. Lavoriamo in questa direzione pronti a mobilitarci ogni volta che servirà a partire dallo sciopero generale del 20 novembre”.