“Da Genova a Gioia Tauro, da Trieste a Taranto, da Venezia a Palermo, da Livorno a Civitavecchia, da Napoli a Cagliari, le banchine e i terminal si sono fermateli e le navi non hanno lavorato”. A riferirlo il segretario nazionale della Filt Cgil Eugenio Stanziale, sottolineando che “i lavoratori dei porti italiani hanno scioperato e lo hanno fatto in massa per dire al Governo e alle imprese che il loro lavoro è usurante e per il rinnovo del contratto nazionale”.

“La Legge di Bilancio – prosegue il dirigente nazionale della Filt – deve definire una volta per tutte il lavoro portuale come usurante e le associazioni datoriali avviino un confronto vero, serrato, con l’obiettivo preciso di chiudere il rinnovo, aumentare i salari, riconoscere le professionalità, garantire ferie pagate per quello che valgono, salute e sicurezza reali.

“Se non arriveranno risposte – afferma infine Stanziale – la mobilitazione continuerà e sarà ancora più forte”.