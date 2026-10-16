Sequestrati 2 mila modellini di automobili Mercedes-Benz contraffatti nel porto di Genova Pra’

Gli accertamenti, svolti con il supporto dei periti della casa automobilistica, hanno confermato l'utilizzo illecito del simbolo

Alcuni dei modellini Mercedes contraffatti
Alcuni dei modellini Mercedes contraffatti

Ultimo aggiornamento 16 ottobre 2026 - 16:04

Erano nascoste in un container. Riproduzioni perfette, con dettagli talmente curati da “poter indurre in errore consumatori e appassionati” circa la loro autenticità. È questo il motivo che ha portato Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza di Genova a sequestrare 2.400 modellini di automobili Mercedes-Benz contraffatti.

Il blitz è avvenuto nello scalo ligure di Genova Pra’. I controlli di routine delle forze dell’ordine hanno portato all’individuazione del contenitore. Gli accertamenti che ne sono seguiti, svolti con il supporto dei periti della stessa Mercedes, hanno confermato l’utilizzo illecito del simbolo della “Stella Mercedes”, apposto senza licenza o autorizzazione. Così, sono scattati il sequestro delle merce e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria del rappresentante legale della società importatrice per “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.

L’attività di controllo e analisi dei rischi ha consentito di intercettare il carico prima della sua immissione in commercio – spiegano ADM e Fiamme Gialle -, impedendo la distribuzione sul mercato nazionale dei prodotti contraffatti. L’attività si è inserita nel più ampio dispositivo di controllo finalizzato a contrastare l’ingresso di merci contraffatte attraverso le frontiere nazionali e dell’Unione europea, a tutela dei diritti di proprietà industriale, della regolarità degli scambi commerciali e del corretto funzionamento del mercato”.

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