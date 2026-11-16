Per tradizione ormai consolidata lo Shipbrokers and Shipagents Dinner di Genova, giunto alla sua diciottesima edizione, è uno degli appuntamenti di riferimento più importanti dello shipping mondiale; un’occasione di scambio di esperienze e informazioni, ma specialmente di rafforzamento di quelle connessioni a rete che rappresentano il più autentico valore aggiunto nel network globale degli agenti marittimi e dei broker.

In queste ore è stata decisa la data dell’edizione 2027 che ancora una volta chiuderà la Genoa Shipping Week.

Il Dinner organizzato da Assagenti Genova, che nell’ultima edizione aveva attirato a Genova 3600 ospiti provenienti da ogni parte del mondo, nel 2027 si svolgerà presso il Padiglione Jean Nouvel (Waterfront di Genova), nella sera del 21 ottobre.

Il claim “Lighting the future. Where connections become constellations” è di per sé emblematico di una volontà di traguardare quegli sviluppi futuri che solo la forza delle connessioni interpersonali possono trasformare in business, opportunità, crescita, ma anche amicizia.