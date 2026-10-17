I sindacati chiedono più sicurezza: “Le gru di Lsct perdono pezzi”

C’è chi ha già proclamato lo stato d’agitazione del personale. Chi chiede l’apertura immediata di un tavolo di confronto. E chi, ancora, lancia un nuovo appello all’azienda. Dopo le segnalazioni di diversi episodi di caduta di componenti dalle maxi-gru del Molo Fornelli, i sindacati tornano a mobilitarsi. Al momento, ciascuno con una propria iniziativa, senza una strategia comune.

A inizio settimana la Fit-Cisl ha dichiarato l’apertura dello stato d’agitazione. Le richieste, ribadite da Francesco Tartarini, sono chiare: «Sospensione immediata delle attività nelle aree sottostanti le gru interessate, verifiche straordinarie, coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza» e, soprattutto, «un piano di intervento con tempi certi».

A ruota, ieri, è arrivato il documento della Uiltrasporti firmato da Marco Furletti, Paolo Ricciardi, Giovanni Monaco, Gabriele Mariani e Mattia Lambruschi. «La sicurezza – osservano – non può essere affrontata soltanto dopo un incidente: deve essere una priorità quotidiana, sostenuta da prevenzione, partecipazione e responsabilità condivise». Da qui le richieste. Una per l’apertura «urgente» di un tavolo di confronto sindacale con l’azienda che coinvolga Rls aziendali e di sito. L’altra all’Autorità portuale per «promuovere un confronto istituzionale dedicato alla sicurezza nel porto». Per Uiltrasporti, infatti, «la sicurezza all’interno dello scalo è una responsabilità collettiva e una condizione irrinunciabile per la qualità del lavoro e la tutela delle persone».

La Filt-Cgil, con Stefano Bettalli, punta sul rinnovo delle attrezzature: la società «deve comprare nuove gru», e farlo «velocemente», dice. Ma non solo. Secondo il sindacalista, c’è anche un problema che riguarda le risorse destinate alla manutenzione: «L’organico a disposizione si è ridotto di un terzo: 36 persone, a oggi, non riescono più a fare tutto quanto serve».