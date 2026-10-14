Spedizionieri, festa a Piccapietra: “Costruiamo il futuro di Genova”

Genova – Ci sarà un prato a coprire i sampietrini di Piazza Piccapietra, una grande parete luminosa e poi concerti, dj set, aperitivi, corsi di yoga. «Per celebrare i nostri 80 anni – spiega Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, l’associazione degli spedizionieri genovesi – potevamo chiuderci in un ristorante a parlare del nostro glorioso passato, di profitti e produzione. Ma con che utilità?». Così, la settimana prossima, da giovedì 22 a sabato 24, Spediporto trasformerà la piazza centrale della zona di Piccapietra in un luogo animato da mattina a sera di eventi, musica, socialità.

La scelta del luogo non è casuale: discutibile esperimento architettonico, Piccapietra è diventata suo malgrado uno dei simboli del malessere della città, al centro di un mosaico di spazi vuoti, degrado e continui e infruttuosi tentativi di riqualificazione.

«Il nostro settore però è in salute – spiega Botta -. E allora con il presidente Andrea Giachero ci siamo chiesti: cosa possiamo fare per Genova, in questo momento di fragilità del suo tessuto economico e sociale, testimoniato dalla crisi dell’ex Ilva? Da qui la decisione di non autocelebrarci, ma applicare la massima di Adriano Olivetti: “In me, non c’è che futuro”: vogliamo essere al servizio del futuro di Genova”.

“Per questo – aggiunge Botta – al di là degli spazi di festa o sociali, i convegni che organizzeremo a Piccapietra non parleranno tanto di container e traffici, ma saranno una riflessione sul ruolo delle aziende, sul necessario passaggio da una logica dell’ “io” a una del “noi”, da cui consegue una sempre più urgente necessità di una visione sociale del profitto. E si discuterà del ruolo dell’uomo, della sua dignità, in una società sempre più dominata dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale. Avremo ospiti di calibro internazionale, rappresentanti di Leonardo, Bank of China, Bper, Passadore e l’arcivescovo Monsignor Marco Tasca, per discutere gli aspetti etici della trasformazione in atto, a partire dall’enciclica di Papa Leone, Magnifica Umanitas. Sabato ci sarà un momento dedicato al Terzo settore». Il passato è passato. Ora serve un nuovo rapporto tra aziende e territorio. —