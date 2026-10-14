Spedizionieri, festa a Piccapietra: “Costruiamo il futuro di Genova”

La kermesse dal 22 al 24 ottobre, tra dj set, concerti e dibattiti. L'occasione sono gli 80 anni dell'associazione degli spedizionieri genovesi. Botta: "Potevamo autocelebrarci. Abbiamo pensato sia più utile parlare di futuro"

Genova, una veduta di piazza Piccapietra, zona difficile nel centro di Genova. Gli spedizionieri vogliono farne un luogo di festa con una ricca kermesse la prossima settimana

Ultimo aggiornamento 14 ottobre 2026 - 20:58

Genova – Ci sarà un prato a coprire i sampietrini di Piazza Piccapietra, una grande parete luminosa e poi concerti, dj set, aperitivi, corsi di yoga. «Per celebrare i nostri 80 anni – spiega Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, l’associazione degli spedizionieri genovesi – potevamo chiuderci in un ristorante a parlare del nostro glorioso passato, di profitti e produzione. Ma con che utilità?». Così, la settimana prossima, da giovedì 22 a sabato 24, Spediporto trasformerà la piazza centrale della zona di Piccapietra in un luogo animato da mattina a sera di eventi, musica, socialità.

La scelta del luogo non è casuale: discutibile esperimento architettonico, Piccapietra è diventata suo malgrado uno dei simboli del malessere della città, al centro di un mosaico di spazi vuoti, degrado e continui e infruttuosi tentativi di riqualificazione.

«Il nostro settore però è in salute – spiega Botta -. E allora con il presidente Andrea Giachero ci siamo chiesti: cosa possiamo fare per Genova, in questo momento di fragilità del suo tessuto economico e sociale, testimoniato dalla crisi dell’ex Ilva? Da qui la decisione di non autocelebrarci, ma applicare la massima di Adriano Olivetti: “In me, non c’è che futuro”: vogliamo essere al servizio del futuro di Genova”.

“Per questo – aggiunge Botta – al di là degli spazi di festa o sociali, i convegni che organizzeremo a Piccapietra non parleranno tanto di container e traffici, ma saranno una riflessione sul ruolo delle aziende, sul necessario passaggio da una logica dell’ “io” a una del “noi”, da cui consegue una sempre più urgente necessità di una visione sociale del profitto. E si discuterà del ruolo dell’uomo, della sua dignità, in una società sempre più dominata dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale. Avremo ospiti di calibro internazionale, rappresentanti di Leonardo, Bank of China, Bper, Passadore e l’arcivescovo Monsignor Marco Tasca, per discutere gli aspetti etici della trasformazione in atto, a partire dall’enciclica di Papa Leone, Magnifica Umanitas. Sabato ci sarà un momento dedicato al Terzo settore». Il passato è passato. Ora serve un nuovo rapporto tra aziende e territorio. —

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