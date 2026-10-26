Porti della Spezia e di Marina di Carrara, Montaresi confermata segretario generale

La scelta è diventata ufficiale nel pomeriggio del 26 ottobre. Durante il Comitato di gestione del porto, Bruno Pisano ha indicato con chiarezza la sua decisione: Federica Montaresi resterà segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per altri quattro anni. «È una persona preparata, competente e pienamente integrata da anni nella comunità portuale e sulla quale ripongo estrema fiducia», ha motivato il presidente.

Entrata in Autorità portuale nell’aprile 2007, Montaresi ha iniziato il proprio percorso nell’Area Tecnica, assumendo via via responsabilità sempre più ampie. Dal 2011 si è occupata di studi, progetti speciali e finanziamenti nei settori della logistica, delle ferrovie e degli interporti. In seguito ha avuto responsabilità anche nei campi dell’innovazione, dei piani strategici e dello sviluppo dei mercati. Un bagaglio di esperienza che, il 1° novembre 2022, l’ha portata a diventare segretario generale dell’ente raccogliendo il testimone da Luigi Bosi.

Con la conferma annunciata da Pisano, Montaresi si prepara ora ad affrontare il secondo mandato. Senza dimenticare che la sua esperienza ai vertici dell’ente comprende anche gli otto mesi da commissario straordinario, dall’1 ottobre 2024 al 15 giugno 2025. Un periodo nel quale ha continuato a seguire dossier e progetti nei porti della Spezia e di Marina di Carrara dopo le dimissioni dell’ex presidente Mario Sommariva. Numerose sono, infatti, le direttrici del suo percorso. Tra queste, il rafforzamento dell’integrazione tra porto e ferrovia. Ma non solo. Il lavoro sul sistema logistico l’ha portata anche a occuparsi dei collegamenti tra interporti e piattaforme intermodali e, soprattutto, della digitalizzazione dei processi portuali. Montaresi ha seguito il Port Community System, la piattaforma informatica destinata a facilitare lo scambio di informazioni tra gli attori della comunità portuale, il progetto per l’attivazione dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli alla Spezia, e l’attivazione della Zona Logistica Semplificata.

La dimensione europea e la transizione energetica costituiscono gli altri due elementi distintivi della sua esperienza. Da segretario generale prima e da commissario straordinario poi, ha coordinato progetti continentali come WiderMoS (dedicato a soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione della catena logistica tra porto e retroporto) e attività legate alla sostenibilità e alla transizione energetica, tra cui quelle inserite nel programma Green Ports finanziato dal PNRR come l’elettrificazione delle banchine.

L’esperienza gestionale di Montaresi, però, non si è limitata all’amministrazione portuale. È stata presidente di La Spezia Shunting Railways. Ed è inoltre membro del Digital Transport and Logistics Forum della Commissione europea e partecipa alle attività dell’International Port Community System Association (Ipcsa). Dal 2024 guida la Commissione “Intermodalità e Logistica” di Espo (European Sea Ports Organisation), l’associazione dei porti europei. Un percorso professionale riconosciuto con diversi premi, tra i quali l’Oscar dei Porti 2025 e il riconoscimento Una Donna Per La Spezia 2026.

«Sono onorata di potere rivestire questo ruolo per altri quattro anni al fianco del presidente Pisano, che ringrazio per la fiducia», ha dichiarato a caldo la stessa Montaresi. Ringraziamento esteso anche ai membri del Comitato di gestione che hanno avallato la scelta: «In questi ultimi anni ho portato avanti con grande passione tutti i dossier che sono stati sottoposti alla mia attenzione – ha concluso -. Un impegno che sono contenta di continuare a svolgere con determinazione anche in futuro, per il bene del nostro sistema portuale».