Ritorno a Suez, analisi di Sogese: “Per l’Italia noli container in calo, si riduce il gap col Nord Europa”

La differenza di nolo fra Rotterdam e Genova per i container in arrivo dal Far East si è drasticamente ridotta, da uno spread di 1.530 dollari a luglio fino a 359 dollari l’8 ottobre scorso. È un effetto del ritorno dei grandi carrier a Suez, secondo un’analisi della società di vendita e noleggio di container marittimi Sogese. La società pubblica mensilmente un report di mercato per i suoi clienti e per gli importatori italiani. Nell’ultimo analizza l’impatto delle nuove strategie che riguardano il Mar Rosso, con un ritorno massiccio dei servizi dopo che per anni è stata privilegiata la circumnavigazione per il Capo di Buona Speranza.

Tariffe in calo e lo svantaggio italiano azzerato

Secondo il report, il ritorno parziale della capacità marittima attraverso il Canale di Suez sta modificando rapidamente il mercato transoceanico. Il “sovrapprezzo” storico per scaricare a Genova rispetto a Rotterdam è quasi sparito. All’8 ottobre 2026, il costo in più di Genova era di soli 359 dollari per container da 40 piedi (feu), contro i 1.530 dollari del 9 luglio. Dal 1° luglio, le tariffe spot dall’Estremo Oriente al Mediterraneo sono diminuite del 43 per cento, attestandosi a 4.007 dollari per feu (dati Xeneta al 7 ottobre). A differenza degli spot, i contratti a lungo termine registrano un aumento del 17 per cento rispetto a fine febbraio.

Le note dolenti: ritardi e ripercussioni operative

Il risparmio economico coincide però con forti criticità sul piano della puntualità. Ad agosto, solo il 6 per cento degli arrivi dall’Estremo Oriente all’Europa è stato puntuale, con un ritardo medio di 8,2 giorni. I porti italiani sono solitamente gli ultimi nodi di scarico delle rotte (loop) dall’Estremo Oriente, accumulando tutti i ritardi delle tappe precedenti.

Porti italiani e cambiamenti di rotta

I flussi di carico interni stanno mutando significativamente.

Genova e Savona-Vado (-2,7 per cento totale): le merci destinate direttamente al mercato italiano (gateway) sono cresciute dell’1,6 per cento e i container pieni dall’hinterland del 6,3 per cento. Il calo complessivo è dovuto al crollo del transhipment (-21,3 per cento).

Trieste (-4,0 per cento) vs Fiume: Maersk ha spostato le attività di transhipment da Trieste al porto croato di Fiume (Rijeka), che nel primo semestre ha movimentato 380.000 teu (container da 20 piedi, +35,7 per cento), superando lo scalo giuliano.

Venezia e Chioggia (+4,6 per cento): Fanno registrare una crescita del 9,2% nei container pieni.

Salerno: Volumi in aumento del 6,2 per cento.

Previsioni per il quarto trimestre

Sogese prevede un’ulteriore discesa delle tariffe entro la fine del quarto trimestre, poiché la capacità navale via Suez sta crescendo più velocemente rispetto ai tagli operati dai vettori (blank sailings). I prezzi sono stimati al ribasso. Se il trend continua, le tariffe per inizio anno potrebbero toccare i 3.100 dollari per Genova (-16 per cento) e 2.763 dollari per Rotterdam.

Se il numero di cancellazioni settimanali (blank sailings) rimarrà pari o inferiore a 7 nelle settimane dal 19 ottobre al 1° novembre, i prezzi continueranno a scendere. Se salirà molto oltre 7, si raggiungerà il “prezzo minimo”. Sogese suggerisce due precauzioni operative fondamentali: aggiungere sistematicamente almeno 8 giorni alle date di arrivo previste per le merci dall’Estremo Oriente e non bloccare tariffe fisse per il Mediterraneo per periodi superiori a 3 mesi, almeno fino a quando il transito settimanale a Suez non smetterà di crescere.