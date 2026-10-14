Taiwan punta sul gas dell’Alaska: investimento da 4,4 miliardi di dollari

Taiwan avanza nelle trattative per acquistare gas naturale liquefatto dall’Alaska e valuta un investimento fino a 4,4 miliardi di dollari nel progetto sostenuto dall’amministrazione Trump. L’annuncio arriva dopo che il presidente americano ha dichiarato che Taipei si impegnerà ad acquistare il 30% della produzione dell’impianto.

Il ministero dell’Economia taiwanese ha riferito che la compagnia energetica statale CPC ha compiuto progressi significativi nei negoziati con gli sviluppatori, avviati circa un anno e mezzo fa. Il piano prevede acquisti per 6 milioni di tonnellate di Gnl all’anno una volta entrato in funzione il progetto, in linea con una lettera d’intenti firmata nel 2025.

L’investimento, stimato fino a 4,4 miliardi di dollari, sarebbe destinato allo sviluppo dell’iniziativa. Restano da definire la struttura finanziaria, le eventuali quote azionarie e le condizioni commerciali. Il ministero non ha precisato se sia già stato sottoscritto un contratto vincolante di acquisto.

Un progetto da 54 miliardi

Alaska LNG punta a una capacità produttiva di 20 milioni di tonnellate annue. L’iniziativa, discussa da decenni, incontra però lo scetticismo di parte dell’industria: la costruzione di un lungo gasdotto e gli elevati costi di capitale potrebbero rendere il gas dell’Alaska più che doppio rispetto a quello prodotto da un impianto comparabile sulla costa del Golfo degli Stati Uniti.

Il progetto comprende una condotta lunga circa 1.287 chilometri. Gli sviluppatori puntano a una decisione finale d’investimento sul gasdotto nel 2026 e sull’impianto di esportazione nel 2027, con le prime spedizioni previste dal 2031. Taiwan potrebbe iniziare a ricevere ulteriori forniture di gas naturale già dal 2032, secondo le stime del ministero.

Alaska LNG ha già raccolto accordi per forniture potenziali pari a 13 milioni di tonnellate annue da acquirenti asiatici e dalla francese TotalEnergies. Per completare il quadro commerciale servono altri 3 milioni di tonnellate, oltre alla trasformazione degli impegni preliminari in contratti vincolanti, necessari per ottenere i finanziamenti.

La strategia energetica e commerciale di Taipei

Per Taiwan, quinto importatore mondiale di Gnl nel 2025 dopo Cina, Giappone, Corea del Sud e India, l’intesa si inserisce nella strategia di diversificazione delle forniture e di rafforzamento dei rapporti commerciali con Washington. L’isola ha importato lo scorso anno 23,8 milioni di tonnellate di gas liquefatto, provenienti soprattutto da Australia e Qatar.

A febbraio le autorità taiwanesi avevano annunciato l’intenzione di aumentare gli acquisti di gas statunitense fino a coprire circa un terzo delle importazioni dell’isola nel corso del 2026, riducendo gli approvvigionamenti da altri Paesi. La mossa punta anche a ridurre il surplus commerciale di Taiwan con gli Stati Uniti, da tempo contestato dall’amministrazione americana.

Il progetto dell’Alaska offrirebbe inoltre un collegamento diretto tra la produzione statunitense e i mercati asiatici, evitando il transito attraverso il Canale di Panama o la circumnavigazione dell’Africa. Un vantaggio potenziale in termini di tempi e costi di trasporto, che dovrà però essere valutato alla luce degli elevati investimenti richiesti.

Anche la Corea del Sud è stata indicata da Trump come potenziale investitore nel gasdotto, ma Seul ha precisato che un eventuale accordo non è ancora definito.