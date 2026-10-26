Il Tar del Lazio ha annullato il decreto del Mit sull’aggiornamento dei canoni demaniali marittimi. Assiterminal: “Da recuperare le somme versate”

È nullo il decreto con il quale il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a metà settembre 2025 ha approvato gli “Aggiornamenti, relativi all’anno 2025, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime“; stessa cosa per la conseguente circolare dello stesso ministero che reca in allegato le tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni demaniali marittimi aggiornate.

L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto da Assiterminal-Associazione Italiana Terminalisti Portuali e dalle società Adriatic Container Terminal, Caronte & Tourist, Comet Maritime Terminals, Hhla Plt Italy, La Spezia Container Terminal, Magazzini Generali, Silos, Frigoriferi, Psa Genova Prà, Servizi Norimberga, Steinweg-Gmt, Steinweg-Romani, Terminal Contenitori Porto di Genova, Terminal Napoli, Terminal Rinfuse Venezia, Terminal Traghetti Napoli, Traiana Imbarchi-Sbarchi-Spedizioni e Terminal Container Ravenna.

Il Tar oggi ha ritenuto non emergenti ragioni per discostarsi da quanto statuito in casi analoghi, ovvero in sentenze pubblicate quest’anno per ricorsi proposti da altre associazioni strutture marittime italiane con le quali è stato stabilito che gli aggiornamenti dei canoni erano stati calcolati recuperando “un parametro illegittimo… contenuto in un decreto annullato in via definitiva da una pronuncia giudiziale”.

Assiterminal: “Le somme versate dalle imprese dovranno essere recuperate”

“Accolto dal Tar Lazio – ha affermato il direttore di Assiterminal, Alessandro Ferrari – il ricorso proposto da Assiterminal, attraverso lo Studio Davide Maresca e Associati in merito al Decreto Mit che aggiornava i canoni concessori per l’anno 2025.

“In particolare è stato ritenuto illegittimo il Decreto nella parte in cui applica retroattivamente gli aggiornamenti di cui all’anno 2023 (pari al 25,15%, calcolato sul canone dell’anno 2022).

Avevamo contestato anche le disposizioni contenute nel decreto legge 73/2025 che di fatto aveva provato a stabilire una retroattività per legge dei criteri di indicizzazione dei canoni, già confutati in precedenza dalla giustizia amministrativa, sempre su nostro ricorso. Il principio della non reattività delle norme riteniamo sia una conferma importante, non sempre scontata, anche in considerazione di alcuni presupposti critici contenuti, come già abbiamo avuto modo di stigmatizzare, nella riforma portuale attualmente in discussione in commissione trasporti alla Camera.

“In base alla sentenza del Tar, quindi, i canoni pagati a partire dall’anno 2023 (o 2024, in ragione della competenza che può variare per Adsp) non potevano essere incrementati della percentuale Istat del 25,15%. Tali somme, una volta determinate, potranno pertanto essere oggetto di recupero da parte dei terminalisti. Non vogliamo certo che questo presupposto avvii dei contenziosi, ma è evidente, come ripetiamo dal 2022, che questa situazione andava sanata una volta per tutte”.