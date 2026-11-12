Taranto, Gugliotti avverte Yilport: “Senza fatti concreti, la rottura è obbligata”

Il rilancio del porto di Taranto passa dalla diversificazione delle attività, con l’eolico offshore, la cantieristica navale e le crociere chiamati a ridurre la dipendenza dello scalo dalla siderurgia. Sul tavolo resta il nodo Yilport, concessionaria del terminal container del Molo polisettoriale, alla quale l’Autorità portuale chiede impegni concreti e garanzie. Il presidente dell’Adsp, Giovanni Gugliotti, fa il punto sui progetti, gli investimenti e le prospettive occupazionali dello scalo.



Presidente, qual è la situazione dei lavoratori della Taranto Port Workers Agency?

«Abbiamo ottenuto risultati importanti. Per la prima volta è stato varato, in collaborazione con la Regione Puglia, un progetto di formazione destinato a riqualificare i lavoratori della TPW e favorirne il ricollocamento nei settori sui quali il porto sta investendo: energie rinnovabili, cantieristica ed eolico offshore».

Quali impegni concreti ha assunto Yilport per il rilancio del terminal container?

«Al momento nessuno. Anche l’impegno a presentare una proposta di revisione della concessione è stato rispettato in ritardo. L’Adsp non ha mai chiuso la porta a una revisione, purché accompagnata da impegni seri e verificabili da parte del concessionario. Ma occorre procedere rapidamente e con garanzie precise. In mancanza, una rottura definitiva rischia purtroppo di diventare una scelta obbligata».

Taranto può tornare a intercettare traffici internazionali?

«Certamente. Abbiamo già raccolto l’interesse di importanti gruppi armatoriali. Ci sono le condizioni per riportare lo scalo al centro delle rotte internazionali».

A che punto è il dragaggio del Molo polisettoriale?

«Dopo vent’anni siamo fiduciosi di poter sbloccare i lavori, al termine di un confronto non semplice con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con quello dell’Ambiente. È inoltre in fase di ultimazione, anche sul piano delle necessarie autorizzazioni, il percorso per la riparazione della cassa di colmata, un intervento che consentirà di accelerare i dragaggi».

L’hub per l’eolico offshore ha subito un ridimensionamento dei finanziamenti?

«Le voci su un taglio dello stanziamento per l’hub destinato all’assemblaggio delle componenti per l’eolico offshore si sono rivelate infondate. Le risorse inizialmente previste interamente per il 2026 sono state semplicemente distribuite su due annualità. Una scelta che ha una sua logica: gli investimenti devono seguire l’effettiva realizzazione delle opere, a cominciare dal consolidamento e dal rafforzamento delle banchine, interventi complessi e onerosi».

Quali aziende hanno manifestato interesse a insediarsi nel porto?

«Tre aziende hanno già aperto un tavolo di confronto. Sono convinto che il progetto possa concretizzarsi in tempi brevi».

Quali aree saranno destinate a queste attività?

«Come previsto fin dalla candidatura del progetto, saranno utilizzate le aree alla radice del Molo polisettoriale».

Il porto può diventare economicamente autonomo dalle sorti della siderurgia?

«Il compito di un porto è attrarre traffici e lavorare in modo efficiente lungo tutta la catena logistica. Oggi questo ruolo è ancora più importante, anche per offrire una risposta sul piano occupazionale alla crisi della siderurgia. Ripartiamo con un obiettivo preciso: diversificare i traffici ed evitare di ricreare una monocultura economica».

Quando sarà possibile trasferire su ferrovia una quota maggiore delle merci?

«Il porto è già collegato alla rete ferroviaria nazionale e può instradare i traffici lungo la dorsale adriatica. Abbiamo inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa con l’interporto di Ferrandina proprio per rafforzare lo scambio delle merci su ferro».

Anche il nuovo terminal crociere contribuirà alla diversificazione?

«Le crociere rappresentano una scommessa vincente per Taranto. Basti un dato: sulla base delle conferme già arrivate dalle principali compagnie, nel 2027 il porto registrerà una vera e propria impennata dei passeggeri, con numeri destinati a raddoppiare rispetto ai risultati già positivi di quest’anno».

Qual è oggi il principale ostacolo al rilancio dello scalo?

«Il quadro economico globale pesa, ma è altrettanto necessario che il territorio riconquisti credibilità internazionale. Dobbiamo dimostrare ai potenziali investitori che qui possono trovare istituzioni efficienti, serie e realmente impegnate nel rilancio di Taranto».

Si guarda anche alla nautica e alla cantieristica navale?

«Abbiamo riaperto la partita con Cantieri di Puglia, subentrata nel Contratto di sviluppo Invitalia avviato anni fa con Ferretti. È un investimento importante, pubblico e privato, che stiamo seguendo da vicino e che, a regime, consentirà di creare circa 400 nuovi posti di lavoro».

Come immagina il porto di Taranto tra dieci anni?

«Un porto moderno, ampliato e competitivo, riconosciuto a livello internazionale come hub strategico del Mediterraneo e motore di sviluppo per tutto il territorio». —