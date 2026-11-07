Taranto, la tensione tra Autorità portuale e Yilport è ai massimi

Non siamo ancora al calor bianco, ma poco ci manca. Per usare un eufemismo, anche alla luce della totale assenza, almeno per ora, di prese di posizione ufficiali, i rapporti tra l’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, che governa lo scalo di Taranto, e il concessionario del terminal di San Cataldo, società controllata dal gruppo turco Yilport Holding, si sono fortemente deteriorati negli ultimi mesi, con un’accelerazione nelle ultime settimane.

I risultati di traffico sono ben lontani dagli obiettivi fissati nella concessione. Secondo indiscrezioni raccolte in ambito portuale, Yilport si sarebbe impegnata a presentare entro ottobre una proposta di revisione dell’accordo, con nuovi target sia per i volumi di traffico sia per l’occupazione. La proposta, però, non è arrivata. Anche una riunione convocata in Autorità portuale per affrontare la questione è stata rinviata a data da destinarsi.

A questo punto la palla passa inevitabilmente all’AdSP. In assenza di una proposta da parte del concessionario (che lamenta una carenza di infrastrutture), più volte indicato come potenzialmente inadempiente, l’Autorità potrebbe trovarsi costretta ad assumere decisioni radicali sulla concessione, rilasciata nel luglio 2019 e oggi esposta al rischio concreto di una revisione profonda, se non addirittura della revoca, a soli sette anni dalla firma.