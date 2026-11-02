Taranto, nasce la prima comunità energetica portuale d’Italia: coinvolte imprese e famiglie

Il porto di Taranto sarà il primo in Italia ad avere una comunità energetica rinnovabile che coinvolge direttamente imprese, associazioni e cittadini. Si chiama NET – New Energy Taranto ed è stata costituita su iniziativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, con l’obiettivo di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili, riducendo i costi energetici e le emissioni delle attività portuali.

Il progetto parte con dodici soggetti aderenti, tra operatori dello scalo e associazioni del territorio, ma punta ad allargarsi già nei prossimi giorni alle famiglie residenti nei quartieri più vicini al porto, a cominciare da Tamburi, Città Vecchia e Porta Napoli. Una scelta che intende estendere i benefici della transizione energetica anche alle aree urbane più vulnerabili, dove il rapporto tra attività industriali, porto e popolazione è particolarmente delicato.

La comunità energetica consentirà di sviluppare sistemi di produzione distribuita, accumulo e condivisione dell’elettricità, favorendo l’autoconsumo collettivo e interventi di efficientamento. Tra gli obiettivi figura anche il contrasto alla povertà energetica, attraverso un modello che punta a coinvolgere direttamente i consumatori nella gestione dell’energia prodotta localmente.

Tra le imprese che hanno aderito figurano Gap Energy Italia 1, M-LOG, Pentashipping, Peyrani Sud, il Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Taranto e Gallipoli, Mantua & De Iacovo Shipping, Bio-Consulting, Barion e Baja delle Sirene. Partecipano anche le associazioni Jonian Dolphin Conservation e Officina Maremosso.

«Questa operazione segna una svolta nella storia del porto, sia per il metodo basato su un consenso preventivo e diffuso, sia per l’individuazione di obiettivi comuni tra porto e comunità locale», afferma Giovanni Gugliotti, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. «Il risultato è frutto di una collaborazione intensa con il Gestore dei Servizi Energetici, che ha affiancato la struttura nei mesi scorsi».

Proprio il rapporto con il GSE rappresenta uno degli elementi centrali dell’iniziativa. Nel 2025 l’Autorità portuale di Taranto è stata la prima in Italia a sottoscrivere un protocollo d’intesa con il Gestore dei Servizi Energetici per sviluppare progetti legati alla transizione energetica. La collaborazione proseguirà anche nella fase operativa di NET, con l’ambizione di costruire un modello replicabile negli altri porti italiani.

La nascita della comunità energetica rientra nel Piano operativo triennale 2026-2028 dell’Autorità portuale, approvato a marzo, e anticipa l’attuazione della direttiva 102/2026 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha assegnato ai presidenti delle Autorità di sistema portuale l’obiettivo di costituire comunità energetiche rinnovabili coinvolgendo in particolare i terminalisti.

Per Taranto, alle prese con una complessa trasformazione industriale e portuale, l’iniziativa rappresenta un primo passo verso un modello nel quale lo scalo possa diventare anche un polo di produzione e distribuzione di energia rinnovabile, con benefici destinati a estendersi oltre i confini delle banchine.