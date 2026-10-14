Corridoio ScanMed: l’Adsp del Mar di Sicilia occidentale si propone come capofila

L’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale si propone come capofila e co-hosting logistico del “Regional Working Group South”, il gruppo di lavoro dedicato alla sezione meridionale del Corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo (ScanMed). “La nostra candidatura – ha spiegato la presidente Annalisa Tardino – nasce dalla convinzione che i porti del Mezzogiorno debbano essere protagonisti delle politiche europee dei trasporti e non semplici terminali delle grandi reti infrastrutturali”.

L’iniziativa, spiegano dall’Adsp, nasce dall’esigenza di rafforzare il coordinamento tra i soggetti coinvolti nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto del Sud Italia, sul modello delle esperienze già avviate nella parte settentrionale del corridoio. Al centro della candidatura, avanzata dalla presidente Tardino, c’è la proposta di coordinare un tavolo tecnico permanente dedicato alle connessioni dell’ultimo miglio e all’integrazione intermodale. L’obiettivo è netto: superare le criticità che ancora ostacolano i collegamenti tra porti, ferrovie, autostrade e interporti, favorendo una programmazione condivisa degli interventi e un più efficace accesso ai finanziamenti europei portando la voce dei territori.

A Bruxelles, nell’ambito degli incontri istituzionali dedicati alle prospettive del Corridoio ScanMed, Tardino ha avuto un confronto prima con Pat Cox, coordinatore europeo del Corridoio, sui temi dell’integrazione delle reti e del rafforzamento delle infrastrutture meridionali, e poi con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Vogliamo contribuire a costruire un coordinamento stabile tra istituzioni, gestori delle infrastrutture e territori, capace di trasformare esigenze comuni in progetti concreti e di intercettare nuove opportunità di finanziamento. Palermo può diventare un punto di riferimento per questo confronto, mettendo a disposizione l’esperienza maturata dal nostro sistema portuale e una visione dello sviluppo che guarda all’intero Mediterraneo”, ha concluso la presidente.