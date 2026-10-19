Tarros torna in Grecia: attivo il collegamento con Salonicco

Salerno, La Spezia e Genova. Poi via, verso Salonicco. Tarros rilancia un collegamento diretto con la Grecia settentrionale grazie alla nave Maestrale. “Sarà un ulteriore passo nel rafforzamento della nostra rete nel Mediterraneo”, annunciano dal gruppo.

La società, con sede nell’estremo levante ligure, ha costruito una rete capace di collegare 31 porti in 16 Paesi nel Mar Mediterraneo, integrando servizi marittimi, terrestri e ferroviari. L’annuncio sul ritorno in Grecia è arrivato a inizio ottobre. Il nuovo servizio connetterà tre porti italiani – Salerno, La Spezia e Genova – a Salonicco, “proseguendo verso i principali scali del Mar di Marmara e Aliaga (Smirna)”.

Per Tarros, Salonicco sarà un gateway strategico verso le rotte di Balcani e Bulgaria. Non solo. “Offrirà anche ulteriori collegamenti con il Nord Africa attraverso i nostri hub di trasbordo, con tempi di transito rapidi, tariffe competitive e un’ampia gamma di attrezzature – hanno aggiunto dal gruppo -. Un altro passo avanti nell’impegno della società a collegare mercati, sostenere il commercio e avvicinare le coste del Mediterraneo”.