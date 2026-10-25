Tarros, la svolta è vicina: prevista mercoledì la firma per la cessione a Contship da 50 milioni

La partita per il futuro di Tarros è arrivata al punto di svolta. Mercoledì prossimo, salvo imprevisti, dovrebbe essere il giorno della firma sul preliminare di vendita delle attività terrestri del gruppo spezzino a Contship. Sul tavolo c’è un’operazione da circa 50 milioni di euro che ridisegna gli assetti di uno dei principali scali container italiani e mette nelle mani di un operatore già presente alla Spezia un secondo pezzo importante del sistema portuale. La firma non coinciderà con il passaggio definitivo di proprietà: per il closing saranno necessari i via libera delle autorità competenti.

La novità chiude, almeno sul piano della trattativa, una corsa che negli ultimi mesi ha cambiato più volte direzione. Contship era stata indicata in primavera come favorita, poi a settembre il dossier sembrava essersi spostato verso i gruppi emiratini DP World e Gulftainer. A riaprire la partita era stata anche la prospettiva di un ingresso di un grande operatore internazionale in un porto dove la movimentazione dei container è già concentrata su due realtà di primo piano. Adesso Contship sarebbe tornata davanti a tutti, superando Gulftainer. Sullo sfondo c’era stato anche l’interesse del gruppo francese CMA CGM.

Il perimetro della cessione è il punto decisivo. Non passa di mano l’intero gruppo Tarros, né la sua attività armatoriale. L’operazione riguarda il ramo terrestre, riunito nella holding Hlm, riconducibile ad Alberto Musso: al suo interno ci sono il Terminal del Golfo, le attività di logistica e trasporto su strada e le società collegate, fra cui GF, CMS e Carbox, oltre alle attività estere di logistica. La società armatoriale Tarros manterrà invece le navi e la rete di agenzie che alimenta i collegamenti nel Mediterraneo. È la separazione preparata nel 2025, quando il gruppo ha ridisegnato il proprio perimetro societario distinguendo le attività a terra da quelle marittime.

La storia aiuta a capire il peso dell’operazione. Tarros ha spostato il proprio baricentro alla Spezia nel 1971 e nel 1989 ha avviato il Terminal del Golfo, costruendo attorno allo scalo una rete integrata fra nave, banchina, magazzino e trasporto terrestre. È un modello che ha accompagnato lo sviluppo dei collegamenti con il Nord Africa e il Mediterraneo orientale. La famiglia Musso ha mantenuto il controllo del gruppo, ma negli ultimi anni il fabbisogno di investimenti e la necessità di rafforzare la capacità operativa hanno reso sempre più concreta l’ipotesi di un partner. Un primo tentativo di coinvolgimento del gruppo turco Arkas non era arrivato al traguardo.

Ora il partner sarebbe il vicino di banchina. Contship controlla infatti la maggioranza di La Spezia Container Terminal, il principale terminal container dello scalo, dove MSC è socio di minoranza. Con l’acquisizione del Terminal del Golfo rafforzerebbe ulteriormente la propria presenza nello stesso porto, affiancando alla gestione del terminal principale un secondo polo operativo. Per Contship è una mossa che può dare maggiore massa critica, coordinare meglio le attività logistiche e consolidare la propria posizione nei traffici del Mediterraneo. Per La Spezia significa invece una trasformazione degli equilibri fra gli operatori: il punto non sarà soltanto chi controlla le banchine, ma quanto spazio resterà per una competizione effettiva fra terminal e servizi.

C’è poi il capitolo degli investimenti. L’ampliamento del Terminal del Golfo, autorizzato nel 2025 con l’atto di sottomissione firmato dall’Autorità di sistema portuale, porta con sé un impegno vicino ai 100 milioni di euro. È un progetto rilevante per la capacità dello scalo, ma richiede capitali, tempi e una prospettiva industriale di lungo periodo. L’ingresso di Contship può offrire al terminal un soggetto con esperienza e risorse per sostenere lo sviluppo. La partita, però, non si esaurisce nell’aumento degli spazi a disposizione: conteranno i collegamenti ferroviari e stradali, la capacità di far uscire le merci dal porto e la tenuta dell’intero sistema logistico.

Resta infine il passaggio regolatorio. La concentrazione di due terminal container sotto lo stesso gruppo impone di valutare gli effetti sul mercato, anche alla luce dell’area geografica da cui provengono e verso cui si muovono i traffici. È un aspetto che dovrà essere esaminato dalle autorità prima del closing. Per La Spezia, dunque, la firma attesa mercoledì è l’avvio di una nuova fase, non il suo punto d’arrivo: la sfida sarà trasformare il cambio di proprietà in capacità aggiuntiva e investimenti, senza comprimere ulteriormente gli spazi di concorrenza nello scalo.