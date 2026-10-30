Terminal container, ricavi in crescita dell’11,8%. Ma nel 2026 il traffico rallenta

Il 2025 è stato un anno di crescita per i terminal container italiani. Volumi in aumento del 7,3%, fatturato delle società di gestione in progresso dell’11,8% e un utile netto aggregato che ha superato i 112 milioni di euro. Ma il quadro cambia già nei primi mesi del 2026: la movimentazione nei porti italiani registra una lieve flessione dello 0,2%, segnale di un mercato che, dopo la ripresa dello scorso anno, torna a fare i conti con l’incertezza dei traffici e con la riorganizzazione dei servizi delle compagnie di navigazione.

A fotografare il settore è la nuova analisi economico-finanziaria del Centro Studi Fedespedi, che prende in esame i bilanci del 2025 di 19 società di gestione dei principali terminal container italiani e li affianca ai dati di traffico del primo semestre 2026. Un campione che rappresenta una parte largamente maggioritaria del sistema portuale nazionale: i terminal considerati hanno movimentato 11,23 milioni di teu, pari all’87,7% del totale italiano.

Nel complesso, i porti italiani hanno chiuso il 2025 con 12,8 milioni di teu, contro gli 11,93 milioni dell’anno precedente. La crescita dei 19 terminal analizzati è stata ancora più marcata, con un incremento del 7,6%. A distinguersi è soprattutto Vado Gateway, che ha movimentato 549.534 teu, il 74,7% in più rispetto al 2024. Un risultato che conferma la progressiva crescita dello scalo ligure, entrato in una fase di consolidamento dei propri volumi.

Tra le performance più significative c’è anche quella di Bettolo a Genova, salita del 56,8% a 112.469 teu. Il Terminal Flavio Gioia di Napoli ha registrato un incremento del 36,6%, arrivando a 191.136 teu, e si è distinto anche sul fronte dell’efficienza: primo in Italia per rendimento della superficie, con 57.920 teu per ettaro, e per produttività del personale, con 3.901 teu per dipendente.

Crescono anche Roma Terminal Container (+29,2%, a 95.160 teu), Venezia Container Terminal (+19,9%, a 348.489 teu), Terminal Darsena Toscana di Livorno (+18,1%, a 450.281 teu) e Salerno Container Terminal (+16,2%, a 416.027 teu). Il maggiore volume assoluto resta però quello di Medcenter Container Terminal a Gioia Tauro: 4,49 milioni di teu, in aumento del 14% e un dato che conferma il ruolo centrale dello scalo calabrese nel transhipment.

La crescita dei volumi si è riflessa sui conti delle società. Il fatturato aggregato delle 19 aziende è passato da 1,001 miliardi di euro nel 2024 a 1,119 miliardi nel 2025, con un aumento dell’11,8%. Anche in questo caso Vado Gateway e Bettolo guidano la classifica degli incrementi percentuali: rispettivamente +60,5%, con ricavi per 58,03 milioni, e +69,5%, a quota 11,16 milioni. Seguono il Terminal Flavio Gioia (+38,8%, a 28,36 milioni), Terminal Darsena Toscana (+29,1%, a 56,93 milioni) e Venezia Container Terminal (+28,9%, a 43,33 milioni).

L’utile netto complessivo ha raggiunto 112,9 milioni di euro, con un incremento contenuto dell’1,1%. Sul dato pesa in particolare la situazione di Vado Gateway, che ha contabilizzato un accantonamento di circa 36 milioni al fondo svalutazione crediti. Escludendo questa componente, il risultato netto aggregato delle altre società sale a 143,5 milioni, con una crescita del 25,1% rispetto al 2024. Una differenza che restituisce un quadro più positivo della redditività del comparto, al netto della specifica situazione contabile del terminal ligure.

Sul fronte occupazionale, le società analizzate hanno impiegato complessivamente 4.813 persone. Il fatturato medio per addetto è stato di circa 232 mila euro, a fronte di un costo medio del lavoro di 66 mila euro per dipendente.

Resta da capire se la frenata dei traffici registrata nel primo semestre del 2026 sia una pausa dopo un anno particolarmente positivo o l’inizio di una fase più difficile. Per un settore direttamente esposto alle scelte delle grandi compagnie marittime, alla riconfigurazione delle rotte e agli equilibri del commercio internazionale, sarà soprattutto questa la variabile da osservare nei prossimi mesi.