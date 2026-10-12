Terminal Duferco a Milazzo, servizio di Maersk per certificare il peso dei container

Maersk introdurrà dal prossimo 9 novembre un servizio di certificazione del peso lordo verificato dei container, noto come Verified Gross Mass (Vgm), nel Duferco Terminal Mediterraneo del porto di Milazzo, in zona Giammoro. L’iniziativa sarà disponibile fino a nuova comunicazione e si rivolge ai clienti che desiderano affidare direttamente alla compagnia l’ottenimento della certificazione Vgm per i container export che soddisfano i requisiti previsti.

Secondo quanto comunicato dal gruppo danese, il servizio sarà applicabile ai container in partenza dallo scalo siciliano verso qualsiasi destinazione mondiale e comporterà un addebito di 50 euro per container. Il costo dovrà essere corrisposto all’origine della spedizione.

La certificazione Vgm è richiesta dalla normativa internazionale Solas e serve ad attestare il peso lordo effettivo del container caricato, un’informazione considerata essenziale per la sicurezza delle operazioni di stivaggio a bordo delle navi e lungo l’intera catena logistica. Il nuovo servizio consentirà agli esportatori di delegare a Maersk le attività necessarie all’ottenimento della certificazione.