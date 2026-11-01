Nador West Med apre i battenti: Msc inaugura il terminal container da 3,5 milioni di teu

Il principe ereditario del Marocco, Moulay El Hassan, ha inaugurato sabato 31 ottobre il Terminal container Est del porto di Nador West Med, dando ufficialmente il via alle attività commerciali della nuova infrastruttura. Su indicazione di re Mohammed VI, l’erede al trono ha assistito alle operazioni di scarico di un container dalla nave Msc Genova, nel porto situato a Iaâzzanène, nella provincia di Nador. Alla cerimonia hanno partecipato anche i vertici del gruppo Msc: il presidente e amministratore delegato Diego Aponte, il direttore generale di Msc e Terminal Investment Limited (Til), Ammar Kanaan, e il responsabile Africa di Til, David ElBez.

Il terminal Est è stato realizzato con un investimento di 5 miliardi di dirham (poco meno di 460 milioni di euro). Dispone di 1.520 metri di banchina, un pescaggio di 18 metri e 70 ettari di piazzali. Una volta completato il progressivo sviluppo delle attività, entro il 2030 potrà movimentare fino a 3,5 milioni di teu all’anno. La concessione venticinquennale per la gestione e la manutenzione è stata assegnata a West Med Container Terminal, società partecipata da Marsa Maroc e Terminal Investment Limited, il braccio portuale del gruppo Msc.

Il progetto complessivo di Nador West Med prevede investimenti pubblici e privati per 54 miliardi di dirham. Accanto al terminal Est è in costruzione un secondo impianto per container, sul lato Ovest, con una capacità prevista di 1,8 milioni di teu, 900 metri di banchina e circa 38 ettari di piazzali. L’entrata in servizio è programmata per aprile 2027. La gestione sarà affidata a una società partecipata al 51% da Marsa Maroc e al 49% da Cma Terminals, controllata del gruppo francese Cma Cgm. Con entrambi i terminal a regime, la capacità complessiva per i container raggiungerà 5,3 milioni di teu all’anno. Il piano comprende inoltre un terminal per merci varie, con una capacità di 3 milioni di tonnellate e avvio previsto nel 2028, uno per rinfuse solide da 7 milioni di tonnellate, atteso per giugno 2027, e un terminal ro-ro da 400.000 unità.

Situato sulla costa mediterranea del Marocco, a pochi chilometri dall’enclave spagnola di Melilla, Nador West Med punta a intercettare i traffici tra Europa, Nord Africa e Africa subsahariana. Le previsioni ufficiali indicano la creazione, nel breve periodo, di 14.000 posti di lavoro diretti e 20.000 indiretti. Il nuovo porto si affianca a Tanger Med, ormai uno dei principali scali del Mediterraneo, nell’ambito del programma di sviluppo delle infrastrutture marittime promosso da Rabat. La presenza di Msc e Cma Cgm, rispettivamente primo e terzo gruppo mondiale nel trasporto marittimo containerizzato, testimonia l’interesse dei grandi operatori internazionali per la nuova piattaforma. In entrambe le concessioni Marsa Maroc conserva la maggioranza delle quote.

L’avvio delle attività segna anche una nuova fase per la regione Orientale del Paese, rimasta finora ai margini della crescita economica concentrata soprattutto nell’area di Tangeri e Casablanca. Il governo marocchino punta a fare di Nador West Med un polo portuale, logistico e industriale, affiancato da infrastrutture energetiche e destinato ad attrarre nuovi investimenti.