Treno deragliato in Croazia mette in difficoltà il porto di Fiume

Il deragliamento di un treno merci trainato da una locomotiva dell’operatore privato croato Enna per conto di Transagent, avvenuto il 10 ottobre nei pressi della stazione di Meja, ha interrotto il principale collegamento ferroviario con il porto di Fiume (Rijeka).

Secondo HŽ Infrastruktura, la società che gestisce le ferrovie croate, il ripristino potrebbe richiedere fino a una settimana, mentre la linea alternativa via Slovenia presenta limiti di capacità che ne riducono l’efficacia come percorso sostitutivo. Sulla linea interrotta possono viaggiare convogli fino a 22,5 tonnellate per asse, mentre su quella alternativa il limite è 18 tonnellate per asse.

Nel porto di Fiume il treno è utilizzato in maniera consistente sia per i container sia per le rinfuse.