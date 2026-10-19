Trieste, nove mesi in positivo: recuperano i container

Trieste ritrova la crescita dei container e consolida il segno più nei traffici, ma la ferrovia resta il punto debole del sistema portuale. Nei primi nove mesi del 2026 lo scalo giuliano ha movimentato 45,2 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del 3,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Insieme a Monfalcone, il sistema portuale dell’Adriatico orientale supera quota 47,9 milioni di tonnellate, in crescita dell’1,78%.

Il dato più significativo arriva dai container, che dopo la flessione del primo semestre tornano in territorio positivo. Da gennaio a settembre sono stati movimentati 528.125 teu, il 2,5% in più rispetto al 2025. La svolta è arrivata nel terzo trimestre, con 165.502 teu e un incremento del 22,3%. «La ripresa dei container, dopo un primo semestre difficile, è il risultato che più ci soddisfa», commenta il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Marco Consalvo, attribuendo il recupero al lavoro svolto con operatori e compagnie di navigazione.

Il comparto energetico continua a sostenere i volumi. Le rinfuse liquide raggiungono 32,3 milioni di tonnellate, in aumento del 3,9%, confermando il ruolo di Trieste come porta d’ingresso del greggio destinato anche ad Austria, Germania e Repubblica Ceca attraverso l’oleodotto transalpino.

Cresce anche il ro-ro, con 241.034 unità (+3,4%) su un totale di 256.989 veicoli movimentati (+1,51%). Tra le novità, il raddoppio del collegamento con Damietta, in Egitto, punta a rafforzare le relazioni commerciali nel Mediterraneo orientale. Le merci varie salgono a 12,8 milioni di tonnellate (+0,98%), mentre le rinfuse solide crescono del 34,98%, a 104.086 tonnellate.

Sul fronte ferroviario, invece, i 5.206 treni movimentati nei nove mesi segnano una flessione del 14,01%. Pesano le limitazioni sui corridoi europei e la chiusura temporanea dell’impianto di Tarvisio Boscoverde, seguita da una riapertura parziale con una finestra operativa notturna di dieci ore. Un problema che continua a incidere sulla capacità e sulla regolarità dei collegamenti con l’entroterra.

A Monfalcone il traffico si attesta a 2,7 milioni di tonnellate, in calo del 15,68%, ma la contrazione si riduce rispetto al -24,9% del primo semestre. Le rinfuse solide scendono del 22,8%, anche per il confronto con il 2025, quando gli acquisti erano stati anticipati in vista dell’entrata in vigore del meccanismo europeo CBAM sulle emissioni incorporate nelle importazioni. Le merci varie, invece, crescono del 16,69%, a 682.793 tonnellate.

«Resta aperta la questione ferroviaria», sottolinea Consalvo, indicando nel confronto con RFI e con i gestori delle reti europee una priorità per garantire collegamenti adeguati alle esigenze delle imprese.