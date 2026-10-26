Cold ironing: Vago spinge per accelerare l’elettrificazione dei porti

«Senza regole chiare e tariffe competitive, la tecnologia di bordo non basta ad azzerare le emissioni nei porti». Durante la cerimonia per il varo tecnico di Explora V e la posa della chiglia di Explora VI a Sestri Ponente, il presidente esecutivo del Gruppo Msc Pierfrancesco Vago ha sollecitato le Autorità di Sistema Portuale a sbloccare l’elettrificazione delle banchine.

Nonostante la flotta Explora nasca già predisposta per il cold ironing, nei porti in cui le infrastrutture di terra sono pronte mancano ancora le gare per la gestione del servizio. «Servono bandi tempestivi, che garantiscano impianti efficienti e prezzi sostenibili», ha evidenziato Vago. «In assenza di un quadro definito, per le compagnie diventa impossibile pianificare l’allaccio alla rete durante le soste». Il presidente di Msc ha criticato la frammentazione degli interventi: «I ritardi accumulati dimostrano che sarebbe stato preferibile un bando unico a livello nazionale rispetto alla moltiplicazione di gare locali». Da qui l’invito ai porti in ritardo sulla tabella di marcia del Pnrr a reperire le risorse necessarie per ultimare le opere.

La flotta Explora e i tempi di consegna

Quello di Sestri Ponente è il terzo appuntamento organizzato nello stesso cantiere negli ultimi otto mesi. Un ritmo produttivo che Vago ha attribuito «alla capacità di Fincantieri e del Gruppo Msc di sostenere un piano navale che prevede sei consegne in cinque anni». Explora IV entrerà in servizio nella primavera del 2027, Explora V entro la fine dello stesso anno ed Explora VI nell’estate del 2028: entro due anni l’intera flotta sarà operativa.

Vago ha ringraziato i vertici di Fincantieri (l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero, il direttore generale Luigi Matarazzo e il direttore di stabilimento Marco Canesini) insieme alle maestranze degli stabilimenti di Sestri Ponente, Palermo e Ancona, estendendo il riconoscimento ai team di Msc e alla presidente di Explora Journeys, Anna Nash.

Investimenti e ricadute economiche

«L’investimento complessivo di Msc per la flotta Explora ammonta a 3,5 miliardi di euro, con un impatto stimato sull’economia italiana superiore ai 15 miliardi», ha dichiarato Vago, ricordando come la commessa garantisca occupazione soprattutto in Liguria.

A livello nazionale, il settore crocieristico genera un valore economico di oltre 18 miliardi di euro e occupa più di 110.000 persone, inserendosi in un comparto marittimo che vale il 12% del Pil. Attualmente le navi Explora fanno scalo in 19 località italiane: un numero destinato ad aumentare su richiesta delle stesse amministrazioni locali.

Tecnologia di bordo e sostenibilità

Oltre alla predisposizione per l’elettrificazione di banchina, le unità della flotta utilizzano il gas naturale liquefatto (Gnl) e sono progettate per l’impiego di biocarburanti e Gnl sintetico, al momento però non ancora disponibili sui mercati nei volumi necessari. Sulle ultime navi della serie è prevista anche l’integrazione di celle a combustibile (fuel cell). «Considerato che il ciclo di vita di queste unità sfiora i trent’anni, la progettazione deve anticipare sia le esigenze dei passeggeri sia le future evoluzioni ambientali», ha spiegato Vago.

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L’impegno nella transizione ecologica rappresenta infine, secondo il presidente di Msc, una leva di competitività per l’intera industria europea: «Fare innovazione in questo settore significa difendere un primato industriale e un saper fare che la navalmeccanica italiana continua a esprimere ai massimi livelli».