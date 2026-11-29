Philippe ha descritto la trasformazione di una città a lungo sottovalutata. «Per molto tempo Le Havre, città industriale e portuale, è stata considerata una città di lavoratori, un luogo dove si andava per lavorare, ma non per godere di un’offerta culturale o di una buona qualità della vita», ha ricordato. In dieci anni la frequentazione turistica è triplicata. Nell’ultimo anno Le Havre ha accolto oltre due milioni di visitatori, 137 scali di navi da crociera e più di 450 mila passeggeri. Il riconoscimento Unesco e un’offerta culturale sempre più articolata hanno consentito alla città di affiancare alla propria identità industriale e portuale quella di destinazione turistica.

Il sindaco ha poi sottolineato il valore della scelta di Msc. La costruzione del futuro quartier generale francese nell’area portuale, gli investimenti per modernizzare le infrastrutture e la decisione di celebrare qui il battesimo della nave costituiscono, ha detto, «un atto di fiducia che ci tocca profondamente e ci onora». I cittadini, abituati a vedere grandi navi, sono rimasti colpiti dalle dimensioni di Msc World Asia. «Avete fatto la scelta giusta puntando su Le Havre», ha dichiarato Philippe rivolgendosi al management del gruppo.

Danno lustro alla Francia e onore al rapporto tra Msc e il nostro Paese». Con l’apertura del nuovo terminal crociere Verrazzano, l’obiettivo è passare dagli attuali circa 140 scali e 450 mila passeggeri all’anno a quasi 600 mila crocieristi. «Per riuscirci dobbiamo mantenere rapporti eccellenti con le compagnie. E chi meglio di Msc, che ha fiducia in noi e investe qui?». Philippe ha concluso rendendo omaggio ai costruttori della nave: «».

Benoît Rocher ha preso la parola per sottolineare la concretezza della collaborazione. «Msc e Haropa lavorano insieme da molti anni. Siamo lieti di vedere questa partnership rafforzarsi di anno in anno. Ci conosciamo e ci fidiamo gli uni degli altri». Ha quindi citato il poeta Pierre Reverdy: «Non esiste l’amore, esistono soltanto le prove d’amore». E ha aggiunto: «Credo che la migliore dimostrazione d’amore che un’azienda possa dare a un porto sia investire».

La costruzione della sede Msc a pochi metri dal luogo della cerimonia rappresenta «un segnale particolarmente forte» di fiducia e della volontà di radicarsi nel lungo periodo. Ancora più significativa, secondo Rocher, è la decisione di Msc, attraverso Terminal Investment Limited, di investire oltre un miliardo di euro nelle attività container. «Ho sentito dire che molto presto entreremo in Champions League», ha affermato riferendosi alle parole pronunciate poco prima da Soren Toft, ceo di Msc. «È un’ottima notizia». L’obiettivo è triplicare la capacità del terminal.

Haropa ha investito un miliardo di euro tra il 2020 e il 2025 e ne investirà un altro entro il 2030. Rocher ha ricordato anche l’impegno di Medlog, la controllata logistica di Msc, come esempio concreto dell’ambizione comune di sviluppare soluzioni multimodali. La prospettiva è quella di un corridoio integrato lungo la Senna, capace di collegare trasporto marittimo, fluviale e ferroviario con le attività logistiche.

Accanto allo sviluppo economico, il presidente di Haropa ha insistito sulla dimensione ambientale: «La decarbonizzazione è la grande sfida della nostra generazione». Un esempio concreto è l’alimentazione elettrica da terra delle navi. Nell’ottobre 2025 Msc ha completato a Le Havre la prima connessione di questo tipo con Msc Poesia, «dimostrando il proprio impegno per scali portuali più sostenibili».

«Il battesimo di Msc World Asia simboleggia la fiducia che un grande protagonista mondiale del trasporto marittimo ripone nelle potenzialità di Le Havre», ha concluso Rocher. L’impegno reciproco prosegue lungo una direttrice comune: coniugare sviluppo economico, competitività portuale, attrattività del territorio e transizione ecologica. «Viva Msc World Asia!».

La cerimonia non è stata soltanto il battesimo di una nuova nave, ma la conferma pubblica di un’alleanza che intreccia interessi economici, trasformazioni urbane e ambizioni ambientali. Le Havre, da città industriale a lungo sottovalutata, si propone oggi come partner strategico di uno dei maggiori gruppi mondiali dello shipping e delle crociere. Per Msc è la conferma di una scommessa sulla Francia atlantica.

Per il sistema portuale della Senna, la dimostrazione che identità industriale e portuale, turismo, logistica avanzata e transizione ecologica possono diventare parti di una stessa strategia di sviluppo.