Container, problemi sulla rotta Far East – Europa: solo il 4% delle navi arriva in orario

L’affidabilità del trasporto marittimo containerizzato continua a scendere. Mentre aumentano ritardi, tariffe e pressioni sui principali hub portuali asiatici. A settembre 2026 la puntualità globale delle navi è scesa al 27%, due punti percentuali in meno rispetto ad agosto e al minimo annuale già registrato a febbraio. Secondo l’analisi di Xeneta, per il quarto mese consecutivo si registrano numeri di flessione.

Rotta Far East – Europa

La situazione più critica riguarda la rotta dall’Estremo Oriente all’Europa: solo il 4% delle navi è arrivato in orario, con un ritardo medio di 9,9 giorni. Come sottolineato dallo studio, si tratta del dato peggiore da settembre 2021 quando la percentuale era scesa fino al 3%. Discorso diverso, invece, per la direttrice verso il Nord America: la puntualità è rimasta stabile al 20%, anche se il ritardo medio è aumentato di 0,8 giorni. In ogni caso, a settembre le compagnie hanno cancellato il 6% dei viaggi programmati sulla rotta Far East – Europa e l’8% su quella verso il continente nord-americano. Ma non è tutto, perché per ottobre le cancellazioni annunciate salgono al 17% e 13%.

Situazione noli

E se la puntualità è un tasto dolente, anche i noli non fanno sorridere gli spedizionieri. Nei primi giorni di ottobre, sempre secondo Xeneta, il prezzo spot medio per un container di 40 piedi tra Cina e costa occidentale degli Usa ha raggiunto i 7.171 dollari: oltre quattro volte il prezzo di dodici mesi prima e l’8% in più rispetto all’inizio di settembre. Per gli studiosi, tra i fattori che alimentano la pressione ci sono i costi del bunker, le perturbazioni legate ai tifosi e una peak season particolarmente intensa. Le ricadute, infatti, sono visibili anche nei porti. Xeneta cita il caso di Singapore, dove la coda delle navi è passata da 12 a 22 unità al giorno e l’attesa media è aumentata da 1,9 a 3,1 giorni. Altro esempio, l’Africa: nonostante una riduzione media dell’attesa a 2,5 giorni, la regione continua a registrare i livelli più elevati di congestione.