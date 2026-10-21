Porto della Spezia, nuove simulazioni sugli accosti delle navi da crociera

Il porto della Spezia è alla vigilia di grandi cambiamenti. Il nuovo molo crociere, da cronoprogramma, sarà finito a cavallo tra 2027 e 2028. Poi inizierà la partita del terminal. Nel frattempo, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha approvato due nuovi ordini di servizio, per un importo di 33 mila euro, destinati a prove e simulazioni delle manovre di accosto delle navi.

L’incarico rientra nell’accordo quadro triennale affidato nel novembre 2024 a Cetena, società specializzata negli studi e nelle simulazioni navali. L’obiettivo è netto: verificare le condizioni di manovra nelle unità nel porto, sia nello scenario attuale sia in quello futuro. In particolare, quelle delle navi da crociera attese dal 2027 alla Spezia: andranno valutate le condizioni operative e di sicurezza degli accosti, tenendo conto delle caratteristiche dei mezzi e delle infrastrutture portuali.

Con la nuova determina, quindi, l’Adsp ha autorizzato il quarto e quinto contratto applicativo dell’intesa. Si tratterà di una nuova attività tecnica preparatoria, che, come premesso, va a inserirsi in un percorso partito tempo addietro.