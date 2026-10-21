Porto della Spezia, nuove simulazioni sugli accosti delle navi da crociera

L'incarico, ufficializzato dall'Autorità portuale, rientra nell'accordo quadro triennale affidato nel 2024 a Cetena

Due navi da crociera ormeggiate nel porto della Spezia
Due navi da crociera ormeggiate nel porto della Spezia

Ultimo aggiornamento 21 ottobre 2026 - 21:45

Il porto della Spezia è alla vigilia di grandi cambiamenti. Il nuovo molo crociere, da cronoprogramma, sarà finito a cavallo tra 2027 e 2028. Poi inizierà la partita del terminal. Nel frattempo, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha approvato due nuovi ordini di servizio, per un importo di 33 mila euro, destinati a prove e simulazioni delle manovre di accosto delle navi.

L’incarico rientra nell’accordo quadro triennale affidato nel novembre 2024 a Cetena, società specializzata negli studi e nelle simulazioni navali. L’obiettivo è netto: verificare le condizioni di manovra nelle unità nel porto, sia nello scenario attuale sia in quello futuro. In particolare, quelle delle navi da crociera attese dal 2027 alla Spezia: andranno valutate le condizioni operative e di sicurezza degli accosti, tenendo conto delle caratteristiche dei mezzi e delle infrastrutture portuali.

Con la nuova determina, quindi, l’Adsp ha autorizzato il quarto e quinto contratto applicativo dell’intesa. Si tratterà di una nuova attività tecnica preparatoria, che, come premesso, va a inserirsi in un percorso partito tempo addietro.

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

Simone Gallotti
|
Crociere
Barbara Muckermann lascia il gruppo degli alberghi di lusso Kempinski
Il porto di Catania
La Redazione
|
Crociere,Porti
Adsp della Sicilia orientale: "Puntiamo a 640mila crocieristi entro il 2030"
La Redazione
|
Crociere
Vetrate e arredi per navi da crociera, contratto francese da 119 milioni per l'italiana Somec
La Redazione
|
Crociere,Destinazioni
Crociere, Msc apre le vendite per il giro del mondo 2029
La Redazione
|
Crociere
Mangalia, Msc entra nel cantiere con Rheinmetall: operazione da 138 milioni
Alberto Quarati
|
Crociere,Porti
Porti crocieristici minori, così cresce l’attenzione sui tesori lungo la Penisola / LA MAPPA
La Redazione
|
Crociere,Destinazioni
Msc Bellissima chiude la stagione a Shanghai e punta su Giappone e Taiwan
Il porto di Brindisi (foto d'archivio)
La Redazione
|
Crociere
Maltempo e proteste, la nave da crociera Crown Iris non approda a Brindisi