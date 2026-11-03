Aida Cruises, quarto refit a Marsiglia per una nave della classe Sphinx

La compagnia tedesca Aida Cruises, parte del gruppo Carnival, prosegue il programma di ammodernamento della flotta. Domenica 1° novembre 2026 la nave da crociera Aidamar, proveniente da Livorno, è entrata nel bacino di carenaggio numero 10 del gruppo Chantier Naval de Marseille, dove resterà per circa sette settimane. È la quarta unità della classe Sphinx a essere sottoposta a un intervento completo nell’ambito del programma AIDA Evolution.

Con una stazza lorda di 71.300 tonnellate, Aidamar segue gli interventi già realizzati su Aidaviva, Aidaluna e Aidabella. I lavori dovrebbero concludersi intorno al 20 dicembre, in tempo per la ripresa del servizio con una crociera natalizia in partenza da Palma di Maiorca.

L’investimento previsto sfiora i 100 milioni di euro per ciascuna nave. Il programma comprende il rinnovo degli ambienti interni, l’introduzione di nuovi ristoranti, fino a undici complessivi, e la ristrutturazione di bar e lounge. Saranno ammodernate anche le cabine, con nuovi servizi e prese Usb e Usb-C, mentre a poppa verranno realizzate suite di dimensioni maggiori. Gli interventi interessano anche gli impianti di bordo e comprendono soluzioni per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale, tra cui nuovi rivestimenti antivegetativi per lo scafo.

Marsiglia si conferma così uno dei principali cantieri di riferimento per il programma di rinnovamento della flotta Aida. Il calendario prevede che la prossima nave a entrare in bacino sia Aidablu, tra gennaio e marzo 2027. Seguiranno Aidasol, tra ottobre e dicembre dello stesso anno, e Aidastella, tra gennaio e marzo 2028.

Il progetto punta a prolungare la vita operativa delle navi della classe Sphinx, aggiornandone gli standard di accoglienza e le dotazioni tecniche senza ricorrere alla costruzione di nuove unità. Un lavoro che coinvolge anche l’economia marittima di Marsiglia: ogni refit richiede il contributo di centinaia di tecnici specializzati e di numerose imprese dell’indotto, dalle lavorazioni meccaniche agli impianti, fino agli allestimenti interni.

Per i cantieri mediterranei, il programma rappresenta una commessa importante in un mercato nel quale la manutenzione straordinaria e il rinnovo delle navi esistenti assumono un peso crescente accanto alle nuove costruzioni.