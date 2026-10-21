Barbara Muckermann lascia il gruppo degli alberghi di lusso Kempinski

Barbara Muckermann lascia la guida di Kempinski e con lei escono di scena almeno altri sei dirigenti del gruppo alberghiero di lusso. Un ricambio ai vertici che arriva in una fase delicata per la catena, con 74 hotel e residenze in 33 Paesi, annunciato da diversi media del settore.

La partenza della manager molto conosciuta nel settore crociere e a Genova (è stata Ceo di Silversea Cruises), dopo quasi due anni e mezzo alla guida del gruppo, si accompagna a una serie di uscite che coinvolgono alcune delle principali funzioni aziendali. Secondo quanto riportato da diversi media, lasciano anche il direttore finanziario Gordon Drake, la responsabile delle risorse umane Karin Raguin, il direttore dello sviluppo Frank Veenstra e la responsabile del marchio Barbara Biffi. Si sarebbe dimesso anche il direttore commerciale Massimo Brancaleoni, mentre il direttore informatico Riko van Santen aveva già lasciato l’incarico nei mesi scorsi.

Le ragioni dell’avvicendamento non sono state chiarite pubblicamente da Kempinski. A rendere il passaggio particolarmente significativo sono i tempi: diversi manager erano entrati in azienda soltanto nel 2025. Le uscite si inseriscono inoltre in una storia di frequenti cambi alla guida del gruppo dopo l’uscita di Reto Wittwer, amministratore delegato di lungo corso che aveva lasciato nel 2014.

La strategia di Muckermann

Durante la gestione Muckermann, Kempinski aveva avviato un riposizionamento con l’obiettivo di rafforzare il marchio nel segmento più alto dell’ospitalità e aumentare il controllo diretto sull’esperienza degli ospiti. Un cambio di passo rispetto al tradizionale modello a basso impiego di capitale, fondato soprattutto sulla gestione e sul marchio, senza possedere direttamente gli immobili.

Ad aprile 2026 il gruppo aveva annunciato l’acquisizione dell’Augustine Hotel di Praga, prima operazione di acquisto di un albergo interamente di proprietà dopo oltre cinquant’anni. L’investimento puntava a garantire un controllo più stretto sugli standard del servizio e sul posizionamento della struttura.

La discontinuità al vertice apre ora interrogativi sul futuro di questa strategia, proprio mentre la proprietà esplora possibili alternative per il gruppo. Secondo indiscrezioni riportate da Skift, gli azionisti sotto il controllo del Bahrain avrebbero avviato valutazioni per individuare un compratore finanziario. Alcuni potenziali investitori avrebbero sollevato obiezioni sul prezzo richiesto. Al momento non è stata annunciata alcuna operazione.

Il nodo dell’Adlon

Sul futuro di Kempinski pesa anche l’incertezza attorno all’Hotel Adlon di Berlino, uno degli indirizzi simbolo dell’ospitalità di lusso tedesca e una delle insegne più riconoscibili associate al gruppo. Ad agosto 2026 i proprietari avevano avviato un percorso per vendere l’albergo per almeno 280 milioni di euro. L’operazione, gestita dal gruppo Jagdfeld per conto di circa 4.000 investitori, non ha ottenuto a settembre il via libera necessario. La gestione del fondo ha comunque lasciato aperta la possibilità di un nuovo tentativo.

Il contratto di gestione di Kempinski dovrebbe restare valido fino alla fine del 2032: una vendita dell’immobile non comporterebbe quindi automaticamente la fine del rapporto con il gruppo. Un eventuale cambio di proprietà potrebbe però riaprire nel tempo il tema dell’affiliazione del marchio.

Per Kempinski, l’uscita di Muckermann e degli altri dirigenti coincide così con una fase in cui si intrecciano assetto proprietario, strategia di sviluppo e futuro di alcuni degli alberghi più rappresentativi. La società non ha ancora fornito una spiegazione complessiva dei cambiamenti ai vertici.