Blue Dream, la triste fine della flotta della compagnia cinese

La flotta di Blue Dream Cruises si divide tra Turchia e Cina. A quasi un anno dalla chiusura della compagnia crocieristica cinese, la Blue Dream Star ha trovato un nuovo proprietario a Istanbul e tornerà a navigare nel Mediterraneo, mentre la Blue Dream Melody si prepara a essere messa all’asta su una piattaforma online cinese.

La Blue Dream Star, nave da 24.800 tonnellate di stazza lorda costruita nel 2001, è stata acquistata dalla società turca Perla Gemi Liman Isletmeciligi, attraverso Exodus Ships, una società veicolo registrata a Dubai. L’operazione, di cui non è stato comunicato il valore, è stata confermata dopo l’arrivo della nave in Turchia a novembre. Secondo VesselsValue, il valore di mercato dell’unità è di circa 32 milioni di dollari.

La nave si trova attualmente nel cantiere Icdas, sul Mar di Marmara, dove è sottoposta a lavori di ammodernamento in vista del ritorno in servizio. Secondo quanto riferito da TradeWinds, Perla Gemi Liman intende avviare nella primavera del 2027 un programma di crociere nell’Egeo con il nuovo marchio Perla Cruises.

Più complicata la situazione della seconda unità della compagnia cinese, la Blue Dream Melody, nave da 42.300 tonnellate di stazza lorda. L’unità, appartenuta in passato ad Aida Cruises, sarebbe destinata a una vendita all’asta online da parte del proprietario, China Development Bank Financial Leasing (Cdbfl).

Blue Dream aveva acquistato la nave nel 2024 dalla turca Beta Marine, cedendola subito dopo a Cdbfl attraverso un’operazione di sale and leaseback, che prevedeva la successiva disponibilità dell’unità in leasing.

Dopo la sospensione delle attività della compagnia, la Blue Dream Melody era stata sottoposta a sequestro nel porto cinese di Beihai su richiesta della società cipriota Island Oil Holdings, per una presunta fattura non pagata relativa alla fornitura di carburante, pari a quasi 600 mila dollari.

Secondo fonti di mercato, Cdbfl avrebbe provveduto a regolare le pendenze per mantenere il controllo della nave, ma la circostanza non ha trovato conferma ufficiale. VesselsValue attribuisce alla Blue Dream Melody un valore di mercato di 61,5 milioni di dollari. La società di leasing cinese ha già utilizzato in passato la piattaforma Guangzhou Shipping Exchange per la vendita all’asta di navi.

Blue Dream Cruises aveva cessato le operazioni lo scorso gennaio, attribuendo la crisi alla debolezza commerciale delle proprie attività, in particolare agli scarsi risultati degli itinerari concentrati esclusivamente sulla Corea del Sud.