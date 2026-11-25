Saint Nazaire – Ventuno miliardi di euro investiti, cento milioni di ore di lavoro e una dichiarazione di fedeltà lanciata davanti all’armatore, con un occhio ai concorrenti: «Vogliamo restare il vostro cantiere preferito». Nel giorno in cui Chantiers de l’Atlantique consegna a Msc Crociere la World Asia, il direttore generale Laurent Castaing mette in fila numeri e ambizioni. Poi lancia una richiesta che sa di messaggio a Parigi e a Bruxelles: i proventi dell’Ets devono alimentare i carburanti alternativi, «prodotti qui, in Europa, e in mani europee».

Sulla foce della Loira l’aria fredda sa di salsedine e di ferro battuto. È qui, nei bacini di Saint-Nazaire, che prende il largo la ventesima nave costruita per Msc, la ventiquattresima della flotta, frutto di oltre due anni di lavoro. Dopo il battesimo a Le Havre, il 28 novembre, World Asia sarà in Italia dal 6 dicembre, con home port a Genova. Il suo itinerario toccherà Civitavecchia, Messina e Napoli, oltre a La Valletta, Barcellona e Marsiglia. Per l’inverno 2027/2028 la nave è destinata ai Caraibi meridionali.

Castaing gioca in casa e rivendica il salto tecnologico del suo cantiere: «Questo scafo è davvero eccezionale». L’indice di efficienza energetica di progetto (Eedi) è inferiore del 50% rispetto al riferimento dell’Organizzazione marittima internazionale. «È la nave più efficiente dell’intera flotta passeggeri, e di gran lunga. Siamo in vantaggio sui concorrenti e andremo avanti verso le zero emissioni», assicura.

Ma la tecnologia di cantiere non basta: «Ora ci servono carburanti alternativi». Sul sistema europeo di scambio delle quote di emissione il tono si fa più duro: «Molti soldi verranno prelevati sul prezzo dei carburanti sotto forma di Ets. Non lo contestiamo, ma bisogna assolutamente che questi soldi aiutino a sviluppare la produzione e l’utilizzo di carburanti alternativi». Rivolto al prefetto, presente in sala, lo invita a far arrivare il messaggio «il più in alto possibile».

Poi il capitolo dei rapporti con Msc, in oltre venticinque anni di storia comune. «Non sono mai andato a Ginevra con il nodo allo stomaco», dice Castaing. Si corregge subito, tra i sorrisi della madrina Alexa Aponte e del comandante, il ligure (di Chiavari) Paolo Benini: «Siamo onesti, qualche volta sì, quando c’era da portare a casa la firma sulla commessa. Qualche nuvola, qualche schermaglia dell’ultimo minuto», ma consegne sempre andate in porto e festeggiate come oggi. Sul piatto ci sono «decine di miliardi di euro» di ordini, preziosi per la bilancia commerciale francese.

Il passaggio più delicato riguarda la concorrenza. «Capiamo perfettamente che, vista la straordinaria crescita di Msc Crociere, abbiate bisogno di almeno due cantieri», ammette Castaing. «Ma vogliamo restare il vostro cantiere preferito». Anzi, è «l’obiettivo del nostro prossimo piano d’impresa». Poi la battuta rivolta all’armatore: «Le nebbie delle pianure del Nord Europa possono senz’altro fare al caso vostro, ma non saranno mai accoglienti e desiderose di conquistarvi quanto le nostre brezze oceaniche».

Intanto il percorso comune, assicura, «è tutt’altro che concluso». La serie World Class, otto navi in tutto, è «ben avviata». Ne restano da consegnare cinque: la World Atlantic entrerà in flotta il prossimo ottobre e altre quattro sono in ordine, con un programma che arriva fino al 2031. Il cantiere sta già pensando a proporre «il seguito». Dal palco Pierfrancesco Vago, executive chairman della Divisione Crociere del Gruppo Msc, ricambia con parole altrettanto calde: «È un privilegio e un onore lavorare con te, e sono orgoglioso di poterti chiamare un caro amico». Poi i numeri dell’alleanza.

In venticinque anni Msc ha investito «direttamente circa 21 miliardi di euro» a Saint-Nazaire. Ne sono nati circa 100 milioni di ore di lavoro, migliaia di posti diretti e un indotto di oltre 500 fornitori francesi. Poiché «circa il 70% del valore di ogni nave passa attraverso la filiera», i benefici si estendono «a tutta la Francia e all’intera Europa». «La consegna di oggi», sottolinea Vago, «dimostra come la costruzione navale nel settore crocieristico contribuisca a creare occupazione, valorizzare competenze altamente specializzate e generare ricadute economiche, elementi strategici per lo sviluppo della Blue Economy in Europa».

Le stesse competenze, ricorda, «stanno ora contribuendo alla realizzazione della futura portaerei francese». Da qui l’avvertimento. Con l’intensificarsi della concorrenza dall’Oriente, l’Europa ha bisogno di «un quadro industriale adeguato, che includa un efficace sostegno al credito all’esportazione», per preservare le proprie competenze e restare competitiva. In gioco c’è l’«autonomia strategica» del continente, cioè la capacità di «progettare, costruire, gestire e innovare» per il proprio futuro marittimo.

Vago assicura che la collaborazione con Saint-Nazaire «continuerà ancora per molti anni a venire». Sul fronte tecnico, la World Asia punta su motori dual-fuel a Gnl. Tra quelli installati c’è un prototipo pensato anche per ridurre le perdite di metano. Un sistema di recupero del calore a turbina a vapore è in grado di produrre in mare circa 1,5 megawatt, il 3% del fabbisogno energetico della nave. La tecnologia dual-fuel lascia aperta la strada a bio-Gnl e Gnl sintetico, quando saranno disponibili. L’obiettivo di Msc resta zero emissioni nette entro il 2050.