Cina, consegnata la seconda grande nave da crociera costruita nel Paese

La cantieristica cinese compie un nuovo passo nel mercato delle grandi navi da crociera. È stata consegnata oggi la Adora Flora City, seconda unità di costruzione interamente nazionale, realizzata dal cantiere Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, controllato dalla China State Shipbuilding Corporation (CSSC), per la compagnia Adora Cruises.

Lunga 341 metri e larga 37,2, dispone di 2.130 cabine e suite e può ospitare fino a 5.232 passeggeri. Rispetto alla gemella Adora Magic City, entrata in servizio commerciale da Shanghai nel gennaio 2024, è più lunga di 17,4 metri e ha una stazza superiore di 6.400 tonnellate. La maggiore volumetria è stata destinata soprattutto all’ampliamento degli spazi pubblici, anziché alla realizzazione di nuove cabine. A bordo si trovano 28 ristoranti e bar, un teatro da 800 posti e una pista da corsa di 200 metri. Sono stati inoltre installati due sistemi supplementari di desolforazione dei gas di scarico e un impianto di riduzione catalitica selettiva. La nave ha una stazza lorda di 141.900 tonnellate.

La costruzione è iniziata l’8 agosto 2022. Le prove in mare si sono concluse a maggio 2026 e il cantiere ha anticipato la consegna di quasi due mesi rispetto al programma iniziale. I tempi di costruzione sono stati inoltre ridotti di otto mesi rispetto alla prima unità, con un miglioramento dell’efficienza complessiva di circa il 20%. La nave è composta da circa 25 milioni di componenti e alla sua realizzazione hanno contribuito circa 1.500 fornitori della filiera.

Dopo la consegna, l’Adora Flora City si trasferirà sabato 7 novembre al porto internazionale di Shanghai Wusongkou per le prove operative. Il 12 novembre raggiungerà il suo porto di riferimento a Guangzhou Nansha. Il viaggio inaugurale, della durata di sei giorni e cinque notti, partirà da Guangzhou il 22 novembre e prevede scali a Hong Kong e Chan May, in Vietnam. La stagione inaugurale comprende sei itinerari internazionali fino al 2 gennaio 2027, tra cui una crociera di 17 giorni con tappe a Singapore, Malesia, Brunei, Filippine, Indonesia e Vietnam.

Il nome della nave richiama il soprannome di Guangzhou, conosciuta come la «Città dei fiori». Adora Cruises, nata come joint venture tra CSSC e Carnival Corporation e oggi concentrata sul mercato asiatico, gestisce già la Magic City da Shanghai e la Mediterranea. La consegna segna il passaggio dalla realizzazione di un primo prototipo alla produzione in serie di grandi navi da crociera cinesi. La progettazione di una terza unità è già stata avviata.