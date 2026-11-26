Savona – Un viaggio intorno al mondo per dribblare l’inverno e tornare in primavera, dopo aver assaporato i gusti dei cinque continenti, ammirato albe e tramonti sempre diversi, visitato città e luoghi lontani. C’è un pizzico di sapore dell’avventura per decidere di partire un viaggio che molti sognano per tutta la vita. Ieri, mercoledì 25 novembre, circa 800 passeggeri si sono imbarcati sulla “Costa Deliziosa” per la crociera intorno al mondo.

La nave è salpata dal terminal crociere nel porto di Savona. Dopo aver imbarcato altri viaggiatori a Marsiglia, Barcellona e Lisbona, fino ad arrivare a 1.600 passeggeri, in quattro mesi e mezzo toccheranno i cinque continenti, da New York a Miami, per poi girare sul Pacifico partendo dalla California, toccare le isole Hawaii, scendere verso l’Australia ed entrare nello spettacolare porto di Sydney, risalire verso Tokyo, poi girare ancora il timone verso Hong Kong, Singapore e Vietnam, quindi le Maldive e il Sudafrica.

In pratica salteranno l’inverno per tornare a Savona il prossimo 12 aprile, dopo 139 giorni di viaggio toccando 47 destinazioni in 29 Paesi. Chi ha salutato amici e parenti è partito per un viaggio che si può sognare per tutta la vita e realizzare una volta andati in pensione, ma ci sono anche passeggeri giovani, che magari scelgono solo alcune tappe del viaggio. La crociera completa costa all’incirca 18 mila euro a persona, ma il prezzo po’ variare in base alle escursioni e alle tappe scelte.

Quest’anno sulla “Deliziosa” si imbarcherà anche un gruppo di giovani blogger che racconteranno il giro del mondo a tappe, montando i contenuti che ciascuno realizzerà tappa dopo tappa. «Questo è il nostro 15esimo giro del mondo – spiega Giuseppe Carino, Senior Vice President Sea-Land Experience Operations -, ormai per noi è una tradizione che si rinnova. Ogni anno introduciamo delle novità per rendere il giro del mondo un’esperienza sempre unica per una clientela speciale. Anche a bordo l’atmosfera è sempre diversa: per esempio abbiamo chef che in ogni tappa preparano menù seguendo le ricette locali, in mo che ogni passeggero assapori anche i gusti dell’area del mondo in cui ci troviamo. Oltre allo staff di animatori e musicisti, di volta in volta saliranno a bordo artisti che porteranno il folklore locale».

L’elemento che caratterizza il viaggio 2027 è l’allungamento della durata delle visite a terra. Costa chiama la formula Overland: le soste prolungate consentiranno di visitare più a lungo città come New York, Miami, Los Angeles, San Francisco, Sydney, Kyoto e Hong Kong, anche a cavallo di due giorni oppure addentrarsi per cinque giorni nell’Africa australe. Un’altra novità sarà l’approdo a Half Moon Cay, isola privata alle Bahamas che per la prima volta accoglie i viaggiatori.

«A bordo si crea un’atmosfera particolare, i passeggeri entrano a far parte di una comunità internazionale – racconta il comandante Nicolantonio Palombella, uno degli ufficiali storici della compagnia -. A bordo molti si incontrano di nuovo dopo essersi conosciuti in un viaggio precedente, nascono amicizie tra famiglie». Qualcuno si avvicina quasi timoroso dal terminal alla nave, altri si dirigono spediti verso il gate di ingresso con i documenti in mano.

Ecco gli identikit di due tipi di passeggeri, i primi sono quelli al debutto nella crociera, gli altri sono i viaggiatori ormai affezionati che, di giri in nave intorno al globo, ne hanno già fatto diversi. A bordo della “Costa Deliziosa” è salito per il suo secondo giro del mondo Amerigo Carpi, di Modena. Per tener fede al suo nome non poteva mancare: «Questo sarà il mio secondo giro del mondo intero, ma ho già partecipato ad alcune tappe di altri. Ho visto il programma del viaggio 2027 e ho deciso di giocare le mie carte. Eccomi qua. Dopo 20 anni da insegnante e altri 20 da dirigente scolastico ho pensato che viaggiare sia il modo migliore per spendere i soldi». Di Modena anche Loretta Po: «Mi è piaciuta talmente tanto quest’esperienza di girare il mondo che siamo di nuovo partiti. Ormai consideriamo questa nave come una seconda casa, anzi a volte diventa un po’ anche la prima».

Due anni fa Maurizio Luppi aveva faticato per convincere la moglie Morena Persiani a partire per il giro del mondo, questa volta lei non ha battuto ciglio: «Partiamo. Tutti i giorni sei in un posto nuovo, vedi una prospettiva nuova e un orizzonte nuovo». «Era un sogno nel cassetto – conferma il marito -, sognavo di andare sull’isola di Pasqua e l’anno scorso l’ho realizzato. Quest’anno il programma è diverso, ma hai sempre la soddisfazione di fare un unico viaggio e riuscire a vedere tanti posti diversi, vedere l’alba e il tramonto mai uguali».