Costa Favolosa in cantiere a Rotterdam: manutenzione e riposizionamento verso i Caraibi

La Costa Favolosa, unità della flotta Costa Crociere, è entrata in drydock nei Paesi Bassi presso il cantiere Damen Shiprepair di Rotterdam. La nave da 114.500 tonnellate di stazza lorda, costruita nel 2011 nei cantieri Fincantieri di Marghera, ha completato la stagione estiva 2026 nel Nord Europa e ha attraccato al bacino di carenaggio il 20 ottobre.

Il fermo tecnico, previsto fino ai primi di novembre, rientra nel programma di manutenzione ordinaria della compagnia. Oltre agli interventi sugli impianti tecnici e al controllo dello scafo sotto la linea di galleggiamento, sono previsti aggiornamenti degli spazi hotel: rifacimento di tappeti, rinnovamento di tappezzerie e soft furnishings. Nessun dettaglio su lavori strutturali o grandi restyling è stato comunicato ufficialmente.

Dopo la stagione nordica, con partenze da Amburgo verso fiordi norvegesi, Scandinavia, Islanda e Isole Britanniche, la Favolosa riprenderà il servizio l’8 novembre 2026. Da Amburgo partirà una crociera di riposizionamento di circa 22 notti diretta a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. L’itinerario toccherà Inghilterra, Paesi Bassi, Francia, Portogallo, Spagna e Canarie, proseguendo poi verso destinazioni caraibiche come Guadalupa, Antigua e St. Kitts. Nel periodo invernale 2026-27 la nave offrirà crociere di sette notti con imbarco possibile in Repubblica Dominicana, Martinica e Guadalupa. Il rientro in Europa è previsto per fine marzo 2027, con una stagione primaverile nel Mediterraneo occidentale, a cui seguirà di nuovo il Nord Europa con base ad Amburgo.

La Costa Favolosa, capace di ospitare fino a 3.800 passeggeri (circa 3.012 a doppia occupazione) e circa 1.100 membri di equipaggio, rappresenta un pezzo consolidato della flotta Costa. All’ingresso in servizio era una delle più grandi navi battenti bandiera italiana. Il drydock olandese conferma la strategia della compagnia di mantenere elevati standard operativi e di comfort a bordo, in un mercato delle crociere sempre più competitivo e orientato alla qualità dell’esperienza del cliente.